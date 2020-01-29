ТДК на лівому березі Дніпра: "Мотузка"

Мотузка
Мова вистави - російська
Тривалість - 2 год. 30 хв. з антрактом
Жанр - Трагікомедія
Прем'єра - 17 грудня 2016 року
Автор - Михайло Хейфец
М.Хейфец про п’єсу "Мотузка":
Похмура комедія з життєрадісним фіналом. Вона дещо незвична за своєю побудовою. На перший погляд, зовсім не пов’язані між собою сцени, як частинки пазла, поступово складаються до фіналу в цілісну завершену історію. Парадокс полягає в тому, що, не дивлячись на комедійний характер кожної окремої сцени, – в цілому історія виходить сумною.
Актори
Консультант Сергій Кияшко
Доктор Анатолій Ященко, Акмал Гурєзов
1-й пацієнт, Суддя Михайло Кукуюк
2-й пацієнт, Прокурор Андрій Ісаєнко
Пацієнтка, Адвокат Світлана Орліченко, Олеся Жураківська
Малий Олександр Піскунов, Юрій Радіонов
Свідок Антон Вахліовський, Михайло Досенко
Де: Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра (м. Київ, пр. Броварський, 25 (м. Лівобережна))
Коли: 4 лютого
Час: 19.00
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