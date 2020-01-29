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29 січня • оновлено в 11:24
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ТДК на лівому березі Дніпра: "Мотузка"

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Мотузка

Мова вистави - російська

Тривалість - 2 год. 30 хв. з антрактом

Жанр - Трагікомедія

Прем'єра - 17 грудня 2016 року

Автор - Михайло Хейфец

ТДК на лівому березі Дніпра: "Мотузка"

М.Хейфец про п’єсу "Мотузка":

Похмура комедія з життєрадісним фіналом. Вона дещо незвична за своєю побудовою. На перший погляд, зовсім не пов’язані між собою сцени, як частинки пазла, поступово складаються до фіналу в цілісну завершену історію. Парадокс полягає в тому, що, не дивлячись на комедійний характер кожної окремої сцени, – в цілому історія виходить сумною.

ТДК на лівому березі Дніпра: "Мотузка"

Актори

Консультант Сергій Кияшко

Доктор Анатолій Ященко, Акмал Гурєзов

1-й пацієнт, Суддя Михайло Кукуюк

2-й пацієнт, Прокурор Андрій Ісаєнко

Пацієнтка, Адвокат Світлана Орліченко, Олеся Жураківська

Малий Олександр Піскунов, Юрій Радіонов

Свідок Антон Вахліовський, Михайло Досенко

Де: Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра (м. Київ, пр. Броварський, 25 (м. Лівобережна))

Коли: 4 лютого

Час: 19.00

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