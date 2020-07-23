TAYANNA виступить з незвичайним концертом: заспіває тільки для 100 осіб

Українська співачка TAYANNA виступить з камерним концертом в київському Caribbean Club Concert-Hall. Захід відбудеться в суботу, 15 серпня.

Нові та улюблені пісні "Фантастична жінка", "Шкода", "Леля", "Як плакала вона" прозвучать з особливим шармом. У продажу тільки 100 квитків – унікальна можливість в камерній атмосфері насолодитися голосом співачки. Про це виданню OBOZREVATEL розповіла пресслужба організаторів.

"Всі вже встигли скучити за живими концертами. Тому, чекаю з великим нетерпінням 15 серпня. Це буде тепла зустріч з щирими емоціями і душевними піснями", – поділилася співачка.

Пресслужба

Відзначимо, в творчому доробку TAYANNA – одна з найпрестижніших українських музичних премій "M1 Music Awards 2017", статуетки премії "Золота Жар-птиця", "срібло" національного відбору Eurovision 2017 і 2018 років.

Купити квитки чуттєвий літній вечір можна на сайті. Кількість місць обмежена: всього 100 квитків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співачка Тетяна Решетняк (TAYANNA) знялася у відвертій фотосесії для чоловічого журналу XXL.