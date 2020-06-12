У новому сезоні популярного шоу "Танці з зірками" не лише зміниться суддівський склад, а й може взяти участь голлівудська зірка.

Суддя проєкту Влад Яма зізнався "ФАКТАМ", що з нетерпінням чекає старту роботи над шоу, адже новий сезон несе багато змін.

Влад Яма Instagram Влада Ями

Наразі невідомо, хто із зірок візьме участь у шоу. З огляду на соціальні мережі, до танцювального марафону готуються Слава Камінська, Єлизавета Юрушева, Настя Каменських. Серед можливих учасниць обговорюється навіть кандидатура голлівудської зірки українського походження Міли Куніс.

Міла Куніс Instagram Міли Куніс

За словами керівника управління виробництва "Великі розважальні шоу" в "1+1" Володимира Завадюка, новий сезон шоу "Танці з зірками" – справжній виклик для всіх.

"Після тривалого карантину ми не могли залишити глядачів без проєкту, який здатний створити відчуття свята і зарядити позитивними емоціями. Тож шоу триває, незважаючи ні на що!" – наголосив він.

Також Завадюк повідомив, що скоро стануть відомі імена партнерів зірок.

"Можу запевнити, що в новому сезоні у нас буде золотий склад зоряних учасників, яскраві номери, багато сучасної хореографії та, звичайно, бальних танців. Крім того, нас так надихнула диджиталізація фінального епізоду "Голосу країни", що в "Танцях з зірками" ми вирішили теж використовувати інноваційні технології в постановках", – зізнався він.

Окрім цього, він додав, що очікуються зміни в суддівському складі.

"Скажу тільки, що в їхньому складі будуть зміни і з'являться нові обличчя, які точно здивують глядачів. Імена провідних ми поки вирішили не розголошувати – нехай це залишиться загадкою", – сказав він.

Завадюк додав, що, як і раніше, протягом 14 ефірів на "балконі" для підтримки учасників з'являтимуться запрошені зірки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що переможцями третього сезону "Танців із зірками" стали актриса Ксенія Мішина та її партнер – танцюрист і хореограф Женя Кот.

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