ГоловнаНовини
МоваЯзык
СпортLady

/Афіша

"Свобода як вона є": АТОшниця вразила мережу новим кліпом

260Читати матеріал російською

Співачка і ветеран АТО Анастасія Шевченко вразила мережу потужним кліпом. Дівчина, яка виступає під псевдонімом "Стасік", випустила відео на пісню "Бій з тінню".

Відео опубліковано на офіційному каналі артистки в Youtube. "На цей раз я хочу говорити про бої, які кожен з нас веде щодня. Бої в собі. Локальні сутички і глобальні війни. З собою, з іншими всередині себе, з цілим світом, з правилами, традиціями, обмеженнями, соціальними нормами", - заявила співачка в коментарі прес-службі.

"Свобода як вона є": АТОшниця вразила мережу новим кліпом
"Свобода як вона є": АТОшниця вразила мережу новим кліпом
Новини
"Помирати від болю...": Ветеран АТО вразила мережу сильним кліпом

"О*уєнно - це коли кліп виглядає саме ось так. Коли аж погано від того, як це добре. Спасибі", "Я не експерт в арті, але щось мені підказує, що це щось дуже автентичне. Круто! "," Свобода як вона є ", - написали в коментарях до відео.

"Свобода як вона є": АТОшниця вразила мережу новим кліпом

Як раніше писав OBOZREVATEL, колишня завідуюча дитячим садком на Київщині Олена Савраненко, яка виконує реп під псевдонімом Alyona Alyona, випустила кліп на сингл "Пушка", який є заголовним в дебютному альбомі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel