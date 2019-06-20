"Свобода як вона є": АТОшниця вразила мережу новим кліпом

Співачка і ветеран АТО Анастасія Шевченко вразила мережу потужним кліпом. Дівчина, яка виступає під псевдонімом "Стасік", випустила відео на пісню "Бій з тінню".

Відео опубліковано на офіційному каналі артистки в Youtube. "На цей раз я хочу говорити про бої, які кожен з нас веде щодня. Бої в собі. Локальні сутички і глобальні війни. З собою, з іншими всередині себе, з цілим світом, з правилами, традиціями, обмеженнями, соціальними нормами", - заявила співачка в коментарі прес-службі.

"О*уєнно - це коли кліп виглядає саме ось так. Коли аж погано від того, як це добре. Спасибі", "Я не експерт в арті, але щось мені підказує, що це щось дуже автентичне. Круто! "," Свобода як вона є ", - написали в коментарях до відео.

Як раніше писав OBOZREVATEL, колишня завідуюча дитячим садком на Київщині Олена Савраненко, яка виконує реп під псевдонімом Alyona Alyona, випустила кліп на сингл "Пушка", який є заголовним в дебютному альбомі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!