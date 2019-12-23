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23 грудня • оновлено в 16:08
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Svitlo concert представить новорічну дитячу казку "12 місяців"

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Під магічні мелодії оркестру "Віртуози Києва", ми вирушимо в чарівний світ новорічної казки, створений театром пісочної анімації "Золотий лев", разом з другом всіх дітей, актором театру ім. І.Франка - Олександром Печерицею та іншими акторами.

Svitlo concert представить новорічну дитячу казку "12 місяців"

Ми зануримося у історію, написану Самуїлом Маршаком про справжню дружбу, відвагу, дива та довіру.

Дата: 24 грудень, 25 грудня, 28 грудня, 29 грудня, 30 грудня

Час: 11.00

Де: Київ, вул. Саксаганського, 9 (Будинок кіно)

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