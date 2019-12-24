Сумська, Сенічкін, Мірзоян та інші: зірки зберуться в Карпатах на Різдво

Як відомо, українські знаменитості – любителі активного відпочинку, смачної їжі і захоплююче красивих пейзажів. Все це можна отримати в одній поїздці – просто відправившись взимку в Карпати.

Саме так і зроблять багато наших зірок – поїдуть на зимові канікули в курортне карпатське містечко – Яремче. Саме тут вже сьомий рік проходить фестиваль української культури і традицій WINTER ROMANTIK FEST.

"У цьому році ми традиційно будемо пропагувати українські різдвяні традиції та неймовірну красу Карпат. А також приділимо велику увагу гуцульській авторській кухні", - говорить Іван Гаврон, засновник фестивалю і власник Romantik Spa Hotel. - На Святий вечір разом з ведучими: Тимуром Мірошниченком (телеканал "Україна"), Русланом Сенічкін та Людмилою Барбір (телеканал "1+1") приготуємо кутю за старовинними гуцульськими рецептами. Діти візьмуть участь в розмальовуванні різдвяних імбирних пряників. Також навчимося робити наряди і аксесуари для вертепу. На Різдво зірки потраплять на майстер-клас і дегустацію карпатських страв, приготованих з авторських рецептами ".

На Різдво на фестивалі звучатимуть колядки та святкові пісні у виконанні етно-колективів, а також іменитих артистів - Ауріки Ротару, Наталії Бучинської, Ольги Сумської та Віталія Борисюка. У цьому році також кожен учасник свята зможе відзначити Різдво, взявши участь в костюмованому театральній дії.

"Карпатська кухня настільки колоритна і неповторна, - говорить актриса і телеведуча Ольга Сумська. - Я люблю дуже готувати і колекціоную хороші рецепти національної кухні, і карпатські кулінари для мене – справжня знахідка! Як дивовижно тут готують перші страви з грибами. Скільки приголомшливих рецептів голубців , бограча та куті. А ви пробували місцевий карпатський чай або глінтвейн на основі домашнього вина? Це незрівнянно! ".

Зірки вже зараз активно готуються до новорічних свят – замовляють ексклюзивні прикраси та вбрання у модних дизайнерів. Оскільки традиційно на фестивалі шляхом таємного голосування виберуть кращий наряд вечора.

"За роки проведення фестивалю WINTER ROMANTIK FEST ми приготували 600 літрів куті і більше 9000 вареників. Встановили рекорд на найдовшу гуцульську ковбаску - 27 метрів. Навчили наших гостей майструвати справжню різдвяну зірку. Гості та учасники фестивалю прослухали і вивчили більше 100 колядок. Ми разом співали духовний гімн України "Боже великий, єдиний, нам Україну храни" на музику Миколи Лисенка. Більше 2000 наших гостей спеціально для фестивалю вбралися в одяг в національному стилі. Спортивні досягнення заходу - 15 медалей і сотні подоланих кілометрів спусків на гірськолижних трасах курорту Буковель", — розповіли організатори фестиваля.

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