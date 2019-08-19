Українських митців вчитимуть перформативним медіатехнологіям

Днями в Україні стартував проект Лабораторія перформативних медіатехнологій "I-Reflections Lab: особистість у медіапросторі" від відомого хореографа і перформера Марії Пяткової. Режисер мультимедійних проектів з багаторічним досвідом створення танцювальних, імпровізаційних та медіа-вистав по всій Європі приїде до України, аби навчити наших митців працювати з найсучаснішими техніками перформативного мистецтва.

"I-Reflections Lab" ініційовано та здійснюється Національною спілкою театральних діячів України за підтримки Українського культурного фонду. Партнер проекту – Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України.

До безкоштовної участі у "I-Reflections Lab" з усієї України запрошуються художники, що працюють з рухом і танцем, актори, режисери, відеохудожники, оператори, фотографи і всі, кого цікавить перформативне використання медіатехнологій.

Проект має декілька етапів. Для участі у відборі необхідноподати анкету-заявку не пізніше 20-го серпня. Після відбору 15 щасливчиків буде запрошено до участі у воркшопах. Майстер-класи від режисера Марії Пяткової та медіахудожника Євгена Ващенка проходитимуть 25-28 вересня у столиці в Інституті проблем сучасного мистецтва. Там же 29-го вересня відбудеться відкритий показ перформанс-робіт учасників у ході інтерактивної медіа-виставки "i-Reflections".

Хореограф-постановник Берлінского мультимедійного театру Рost theatre, автор проекту "I-Reflections Lab" Марія Пяткова: "Робота з мультимедіа на сцені набирає все більшої популярності в світі. Адже сучасне суспільство, як і сучасний театр, уже навряд чи можна уявити без їхньої участі. Мультимедійні технології – стандартний і досить потужний інструмент при створенні театральних або танцювальних вистав і перформансів, виставок та інсталяцій. При цьому вирішальними для якості вистави стають не технічні хитрощі, а вміння грамотно застосувати технології в контексті сучасного спектаклю, не стомлюючи при цьому глядача і акторів численними ефектами".

Опанування медіа технологій, що активно впроваджується в аудіовізуальному мистецтві, є актуальним і для українського перформативного мистецтва. З одного боку, нові технології вже давно стали невід’ємною частиною деяких, але нечисленних українських постановок, з іншого – спостерігаємо вкрай обережне ставлення до медіатехнологій з боку багатьох творчих колективів. Серед причин – брак спеціалістів, недостатнє технічне обладнання, а головне – нерозуміння як і навіщо використовувати медіатехнології в театрі, побоювання, що театральна постановка втратить самобутність та притаманну театру здатність живого спілкування з глядачем.

Однак, новітні технології можуть стати театру у нагоді саме для підсилення емоційного впливу на глядача. Більш з тим, сучасне медіамистецтво перестає бути "фоном" для акторської гри. Воно прагне залучити актора/виконавця у взаємодію зі створеною, за допомогою технологій, новою реальністю. Все це дозволяє подивитися на виконавське мистецтво під новим кутом.

Євген Ващенко український художник, який працює в галузі живої електроніки, інсталяції, скульптури, звукового та відео-мистецтва, медіахудожник "I-Reflections Lab": "Проект цікавий тим, що транслює досвід використання технологій експериментального медіаперформансу в театрально-хореографічне мистецтво. Аналіз поведінки тіла людини та цифрові медіа прийоми – створені мною або придбані як досвід в результаті участі в численних європейських фестивалях перформансу – можуть бути цілком прийнятні для сучасного театру".

В рамках Лабораторії учасники вчитимуться працювати з проекціями, камерами і сенсорами. Познайомляться з сучасними техніками відео та фотозйомки, програмуванням візуальних ефектів (Max MSP, Touch Designer) та технологією захоплення руху (Motion Tracking). Створюватимуть власні медіаінсталяції/перформанси на теми, пов’язані з цифровою репрезентацією особистості. Під час воркшопів будуть розглянуті питання: Які можливості відкривають технології для креативної реалізації? Як зробити, щоб техніка підтримувала артиста, а не "забирала" увагу на себе? Наскільки змінюється робота перформера в мультимедійному спектаклі?

Довідка

Перфо́рманс (від англ. Performance – вистава, спектакль, виступ) – одна з форм акціоністського мистецтва, в якій художнім твором вважається осмислена дія митця, за яким глядачі спостерігають у режимі реального часу. При цьому глядачі можуть не тільки спостерігати, а й ставати безпосередніми учасниками дійства.

Той, хто виконує перформанс, називається перфомером.

Ключовою для перформансу є постать, можна навіть сказати саме тіло, художника, актора. Головна функція – заклик до оновлення та змін у сприйнятті та мисленні.

Прес-служба НСТДУ

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