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4 березня • оновлено в 17:03
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"Шукаю свою любов": відомий співак розповів про зміни в особистому житті і анонсував тур

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Український співак GENA VITER оголосив про старт концертного туру "Мона Ліза". Також артист заінтригував змінами в особистому житті.

Перша частина турне пройде в квітні у семи містах України. Однією з родзинок концертів буде презентація композиції "Мона Ліза", яку спеціально для артиста написав автор хітів Олі Полякової, композитор Дмитро Сисоєв, повідомив співак на особистій сторінці в Instagram.

Геннадій Вітер

Геннадій Вітер

Прес-служба

"Гарний настрій і взаємообмін енергією гарантовано! До речі, хто знає, може, саме на якомусь із концертів я зустріну ту, яка підкорить моє серце. Буду дивитися пильно. Хочу знайти справжню любов, і покинути холостяцьке життя", – зізнався GENA VITER.

Перший концерт в рамках туру відбудеться 2 квітня в Новгород-Волинському. Далі, 3 квітня, співак виступить в Чернігові, 4 квітня – в Шостці, 5 квітня шоу побачать в Ніжині, 6 квітня – Ромнах, 7 квітня – Охтирці, 8 квітня – Лубнах. А також скоро буде анонсований концерт в Києві.

"Шукаю свою любов": відомий співак розповів про зміни в особистому житті

Прес-служба

Відзначимо, що в минулому році GENA VITER підкорив слухачів дуетом з Поліграф Кульковим "Я ловлю от жизни кайф" і сольним треком "VODA". Також співак є беззмінним продюсером і ведучим щорічної премії "Музична платформа" на каналі "Україна".

Організатор концертного туру GENA VITER – Kontramarka label. Квитки можна придбати на офіційному сайті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше GENA VITER відверто здивував прихильниць на червоній доріжці премії М1.

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Автор
Єва Романова
Тема
Фестивалі та концерти
Теги
шоу шоу-бизнес концерт
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