Шоу-виставка "Світ коней"

24-25 березня в Стародавньому Києві в "Парку Київська Русь" відбудеться свято гармонії людини і природи - виставка-показ "Світ коней". Головними на цьому заході будуть не князі або богатирі, а їхні вірні супутники і добрі друзі - коні з Княжої стайні Древнього Києва.

Протягом двох днів гості "Парку Київська Русь" зможуть зануритися в величну епоху Київської Русі. Відтворюваний в його натуральному розмірі Стародавній Київ викличе у відвідувачів справжнє захоплення шедеврами архітектури наших предків - князя Володимира Великого, Ярослава Мудрого та інших видатних особистостей Київської Русі. Гості побачать дерев'яні оборонні стіни, садиби киян Х-ХII століть, Василівську церкву, насолодяться експозиціями на території і в музеях.

Відвідувачів Стародавнього Києва очікує програма, присвячена світу коней. Унікальні породи постануть перед очі гостей і стануть основними героями програми. Унікальність шоу-виставки полягає в тому, що тільки в Древньому Києві можна побачити стародавні породи, яким понад тисячу років. Деякі з порід в Україні більше ніде не зустріти.

Гості Парку дізнаються про походження порід, про те, які видатні історичні особистості свого часу їздили на представниках тієї чи іншої породи коней. Коней можна буде погладити, сфотографуватися з ними, покататися верхи.

Приїхати в Древній Київ можна всією сім'єю, або компанією, або поодинці. Це не запилений музей, а живе місто, це інший світ. Тут кожен зможе "пощупати історію" - почути скрип возових коліс, приміряти шолом і кольчугу, сісти в сідло бойового коня, вловити запахи дерев'яних будівель. Тут кожного чекають свої власні історичні відкриття.

Дізнатися більше про життя наших предків можна, відвідавши музеї історичного костюму і дерев'яного зодчества, оглянувши експозиції облогової техніки, кораблебудування і середньовічних тортур. У Князівстві "Київська Русь" можна буде також відвідати унікальну дерев'яну Василівську церкву Х століття і поставити в ній свічку за здоров'я рідних та близьких.

Також протягом двох днів можна буде приміряти яскраві історичні костюми і влаштувати фотосесію в них, постріляти з лука в середньовічному тирі або викарбувати монетку "на щастя" на княжому монетному дворі, пролетіти над Лісовим озером на канатному спуску "Політайло". Зголоднівши можна скуштувати середньовічні страви, приготовані за старовинними рецептами, в Княжій корчмі. Також є можливість залишитися на ніч в будинку готельного типу "4 кімнати", попередньо забронювавши місця.

Стародавній Київ відкривається о 10:00, програма розпочнеться о 13:30 і триватиме орієнтовно до 17:30.

Стародавній Київ в "Парку Київська Русь" розташований недалеко від Києва - в 45 хвилинах їзди - в селі Копачів, Обухівський район, Київська область. Маршрутки курсуватимуть від станції метро "Видубичі" об 11:00 і 13.00. Ціна квитка - 150 грн., Для пенсіонерів і студентів - 100 грн., Для дітей шкільного віку - 50 грн., Дошкільнятам - безкоштовно. Детальна інформація на сайті parkkyivrus.com