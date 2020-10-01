Шедеври барокової музики представлять на малій сцені Національної оперети України

10 жовтня о 19:00 на ма лій сцені Національної оперети відбудеться концерт-вистава "Шедеври барокової музики. Французьке бароко"

Салон барокової музики представляє арії і танці з опери-балету "Галантні Індії" видатного французького композитора епохи бароко Жана-Філіпа Рамо. Історії галантного віку порадують глядачів своєю вишуканістю, красою і щирістю почуттів.

1735 році в Королівській академії музики в Парижі відбулась прем’єра однієї з найвеличніших вистав того часу – "Галантні Індії" Жана-Філіппа Рамо. Перші покази опери-балету не мали великого успіху. Втім згодом це стала одна з найпопулярніших вистав Парижа часів Людовіка XV, правління якого в мистецтві ще називали Галантним віком. Героями опери, як не дивно, стали… варвари. Оскільки композитор вважав, що саме представники варварських, неєвропейських народів – інків, турків, персів – є справжніми носіями високої культури та моралі.

У виставі "Шедеври барокової музики. Французьке бароко" від Національної оперети України ви побачите та почуєте історії кохання, що зачаровували тогочасних аристократів Франції. Не дивлячись на свою всесвітню популярність "Галантні Індії" ще й досі не були поставлені в Україні, тож більшість частин будуть українськими прем’єрами.

Отже… "Шедеври барокової музики. Французьке бароко" порадують глядачів Національної оперети України своєю вишуканістю, красою та щирістю почуттів.

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