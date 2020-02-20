"Шедеври барокової музики. Французьке бароко" покажуть у Національній опереті України

27 лютого в Національній опереті відбудеться концерт-вистава "Шедеври барокової музики. Французьке бароко" або "Історії галантного віку".

У 1735 році в Королівській академії музики в Парижі відбулась прем’єра однієї з найвеличніших вистав того часу – "Галантні Індії" Жана-Філіппа Рамо.

Перші покази опери-балету не мали великого успіху. Втім згодом це стала одна з найпопулярніших вистав Парижа часів Людовіка XV, правління якого в мистецтві ще називали Галантним віком. Героями опери, як не дивно, стали… варвари. Оскільки композитор вважав, що саме представники варварських, неєвропейських народів – інків, турків, персів – є справжніми носіями високої культури та моралі.

У виставі "Історії галантного віку" від Національної оперети України ви побачите і почуєте історії кохання, що зачаровували тогочасних аристократів Франції. Не дивлячись на свою всесвітню популярність "Галантні Індії" ще й досі не були поставлені в Україні.

"Історії галантного віку" приємно здивують глядачів своєю вишуканістю, красою та щирістю почуттів.

Вокал: з. а. України Олена Арбузова, з. а. України Валерія Туліс

Балет: Дар ’ я Бусько, Ксенія Нєкрасова

Режисер-постановник: Максим Добролюбов

Вистава йде у правому фойе Театру.

Де: Національна оперета України (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3, ст.м. "Олімпійська")

Коли: 27 лютого

19:00 - 20:30

Квитки ТУТ:

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