"Шахерезада"/"Кармен-сюїта": у Києві відбудеться балетна сенсація року

3 квітня прима театру опери та балету України Христина Шишпор знову здивує шанувальників балету своєю майстерністю в постановці "Шахерезада" / "Кармен-сюїта". Гостем прими на сцені Національної опери стане представник еліти світового балету Леонід Сарафанов.

Вас чекає ексклюзивна прем'єра - два легендарних твори зі скарбниці світового мистецтва, об'єднані майстерністю зірок світового балету.

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Леонід Сарафанов - прем'єр культового театру La Scala в Мілані і бажаний гість на кращих сценах світу.

Він - представник еліти світового балету, зірка найвідоміших балетних перфомансів, лауреат міжнародних конкурсів в Сеулі, Парижі, Будапешті та володар Міжнародної премії Benois de la Danse.

Христина Шишпор - заслужена артистка України, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України, яка виступає в театрах Японії, Бразилії, Аргентини, Перу, Італії, Німеччини, Австрії, Угорщини, Венесуели, Чилі, Франції, Монако, Іспанії, Бельгії та інших країн, сяє на сценах Віденської та Будапештської опери.

В кінці лютого Шишпор встановила знаковий рекорд під час прем'єри легендарного балету "Лебедине озеро". Поки на сцені Національної опери демонстрували максимум 32 обороту фуете, Крістіна вперше зробила 48 оборотів фуете, виконаних під час одного балету.

Христина Шишпор

Читайте на OBOZREVATEL інтерв'ю з Христиною Шишпор про закулісся її нелегкої професії, про догляд за собою і недавньому розлучення з чоловіком.

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