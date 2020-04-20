"Ревізор. Карантин": проект показав, як в Києві дотримуються заходів безпеки в закладах харчування
На Новому каналі відбулася прем'єра спецвипуску програми "Ревізор. Карантин", де ведуча Юлія Панкова перевіряє заклади громадського харчування і служби доставки їжі на дотримання санітарних норм під час пандемії коронавірусу.
Уже більше місяця через поширення COVID-19 українці сидять вдома. Але заклади харчування, продуктові магазини і АЗС продовжують свою роботу. Їм довелося адаптуватися до нових викликів, вимог і норм Міністерство охорони здоров'я. Чи не погіршився чи при цьому сервіс закладів, і чи дотримуються їх працівники санітарно-гігієнічних рекомендацій? Читайте про це в матеріалі OBOZREVATEL (відео дивіться в кінці матеріалу).
"Під час карантину безвідповідальність персоналу може коштувати українцям здоров'я або навіть життя. Тому я перевіряю не тільки якість продуктів, але і те, чи дотримуються кухарі санітарно-гігієнічних норм, яких вимагає період карантину. За три тижні ми отримали величезну кількість прохань ревізувати супермаркети і закладу, звідки зараз доставляють готову їжу ", – розповіла Панкова.
Крім звичного аналізатора масла, пірометра, термометра ведуча озброїлася новим приладом – люмінометром. Він визначить ступінь забруднення навіть чистих, на перший погляд, поверхонь.
"Ним я перевіряю те, до чого ми торкаємося в супермаркеті і на АЗС. Впевнена, що після побаченого ви вже не будете сумніватися, чи надягати гумові рукавички, виходячи з дому", – додала Юлія.
Отримавши негативний результат лабораторних тестів на COVID-19, одягнувши спеціальні халати, чепчики, бахіли, рукавички, окуляри і продезінфікувавши камери, знімальна команда вирушила на локації Києва.
Магазин
Команда "Ревізор. Карантин" заглянула за прилавок і перевірила кухню супермаркету однієї з найбільших торгових мереж України.
"На вході працівник вимірював температуру не кожному відвідувачеві. Це необов'язково. А також видавав маски тим, у кого їх немає. Це похвальна ініціатива і хотілося б, щоб так було в кожному супермаркеті, адже не всі люди можуть придбати собі маски", – поділилася ведуча.
Також вона описала, як в торговому залі розташовані продукти і чи дотримані всі запобіжні заходи.
"У торговому залі стояло кілька дезінфекторів для рук. Весь персонал магазину був в масках і рукавичках. Також вони стежили за дотриманням дистанції між відвідувачами. Всі фрукти, овочі, крупи, які до цього продавалися" відкритими", були упаковані. Готові страви в відділі кулінарії зберігаються при необхідній температурі. Я побачила, якими засобами дезінфекції обробляють поверхні і ножі ", – додала Панкова.
Також Юля провела експеримент, щоб довести глядачам необхідність надягати рукавички, коли вони йдуть в магазин.
"При допустимому показнику в 30 люмінометр показав понад тисячу одиниць на візках і кошиках. Ви тільки уявіть, яка це ступінь забруднення! Розумієте, чому так важливо надягати гумові рукавички в магазині? А вдома раджу всі упаковки з товарів утилізувати. У супермаркеті я перевірила на чистоту незакриті бокси, в які кладуть уже готову їжу. люмінометр показав 67 одиниць. Тому рекомендую покупцям просити продавців класти їжу не в верхні бокси. А якщо готову страву потрібно розігріти – раджу зробити це вдома при температурі 60 градусів, щоб знищити можливі мікроби ", – порекомендувала "ревізор".
Ресторан швидкого харчування
Як виявилося, не всі власники закладів харчування розуміють серйозність ситуації в країні. Деякі ігнорують постанову Кабміну, в якій зазначено, що вони повинні забезпечувати персонал захистом для обличчя та рук.
"Наприклад, директор одного із закладів швидкого харчування в Києві, на мою думку, безвідповідально ставиться до безпеки своїх клієнтів. Адже його кухарі готують без масок і рукавичок! Більш того, працівник навіть не розумів, що контактує з їжею вже після її приготування і термічної обробки, і яка потім потрапить в організм клієнта", – розповіла про результати ревізії Юлія Панкова.
Така безвідповідальність піддає клієнтів закладу небезпеки.
"На кухні було брудно. Курятина, головний продукт закладу, зберігалася при правильних умовах – була простікерована, завакуумована і зберігалася в холодильній камері. Показники аналізатора масла – в нормі. І я вперше побачила, як заклад впроваджує вимоги HACCP", – підсумувала ведуча.
Піцерія
Багато українців обрали для себе доставку готової їжі. Але чи дотримується кур'єр всіх правил, везучи клієнту блюдо під час карантину? Команда "Ревізор. Карантин" перевірила роботу доставки однієї з піцерій.
"Я замовила піцу і салат. Коли приїхав кур'єр, зазначила, що він дотримувався всіх санітарно-гігієнічних норм. Хлопець був у масці, рукавичках і зберігав дистанцію. Дістала замовлення з пакета – піца упакована в картонну коробку, а салат – в бокс. Словом , все безпечно", – розповіла Панкова.
Також Юля перевірила кухню закладу і переконалася, що кухарі теж дотримуються норми:
"Весь персонал – в масках і рукавичках. Кухарі показали дезінфікуючі засоби, якими обробляють поверхні. Вони знали всі правила і норми карантинних заходів".
Про всі порушення, які команда виявляє в ході перевірок, вона інформує Державну службу з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.
Спецвипуски "Ревізор. Карантин" виходять на Новому каналі з метою показати, в яких умовах вам готують їжу під час пандемії коронавируса.
Дивіться повне відео онлайн:
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ведуча програми "Ревізор", кулінар Юлія Панкова поділилася переліком продуктів, які будуть корисні під час карантину через коронавірус.