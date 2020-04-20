"Ревізор. Карантин": проект показав, як в Києві дотримуються заходів безпеки в закладах харчування

На Новому каналі відбулася прем'єра спецвипуску програми "Ревізор. Карантин", де ведуча Юлія Панкова перевіряє заклади громадського харчування і служби доставки їжі на дотримання санітарних норм під час пандемії коронавірусу.

Уже більше місяця через поширення COVID-19 українці сидять вдома. Але заклади харчування, продуктові магазини і АЗС продовжують свою роботу. Їм довелося адаптуватися до нових викликів, вимог і норм Міністерство охорони здоров'я. Чи не погіршився чи при цьому сервіс закладів, і чи дотримуються їх працівники санітарно-гігієнічних рекомендацій? Читайте про це в матеріалі OBOZREVATEL (відео дивіться в кінці матеріалу).

Ведуча "Ревізор. Карантин" Юлія Панкова Пресслужба Нового каналу

"Під час карантину безвідповідальність персоналу може коштувати українцям здоров'я або навіть життя. Тому я перевіряю не тільки якість продуктів, але і те, чи дотримуються кухарі санітарно-гігієнічних норм, яких вимагає період карантину. За три тижні ми отримали величезну кількість прохань ревізувати супермаркети і закладу, звідки зараз доставляють готову їжу ", – розповіла Панкова.

Крім звичного аналізатора масла, пірометра, термометра ведуча озброїлася новим приладом – люмінометром. Він визначить ступінь забруднення навіть чистих, на перший погляд, поверхонь.

"Ним я перевіряю те, до чого ми торкаємося в супермаркеті і на АЗС. Впевнена, що після побаченого ви вже не будете сумніватися, чи надягати гумові рукавички, виходячи з дому", – додала Юлія.

Отримавши негативний результат лабораторних тестів на COVID-19, одягнувши спеціальні халати, чепчики, бахіли, рукавички, окуляри і продезінфікувавши камери, знімальна команда вирушила на локації Києва.

Ведуча "Ревізор. Карантин" Юлія Панкова Пресслужба Нового каналу

Магазин

Команда "Ревізор. Карантин" заглянула за прилавок і перевірила кухню супермаркету однієї з найбільших торгових мереж України.

"На вході працівник вимірював температуру не кожному відвідувачеві. Це необов'язково. А також видавав маски тим, у кого їх немає. Це похвальна ініціатива і хотілося б, щоб так було в кожному супермаркеті, адже не всі люди можуть придбати собі маски", – поділилася ведуча.

Також вона описала, як в торговому залі розташовані продукти і чи дотримані всі запобіжні заходи.

"У торговому залі стояло кілька дезінфекторів для рук. Весь персонал магазину був в масках і рукавичках. Також вони стежили за дотриманням дистанції між відвідувачами. Всі фрукти, овочі, крупи, які до цього продавалися" відкритими", були упаковані. Готові страви в відділі кулінарії зберігаються при необхідній температурі. Я побачила, якими засобами дезінфекції обробляють поверхні і ножі ", – додала Панкова.

Також Юля провела експеримент, щоб довести глядачам необхідність надягати рукавички, коли вони йдуть в магазин.

"При допустимому показнику в 30 люмінометр показав понад тисячу одиниць на візках і кошиках. Ви тільки уявіть, яка це ступінь забруднення! Розумієте, чому так важливо надягати гумові рукавички в магазині? А вдома раджу всі упаковки з товарів утилізувати. У супермаркеті я перевірила на чистоту незакриті бокси, в які кладуть уже готову їжу. люмінометр показав 67 одиниць. Тому рекомендую покупцям просити продавців класти їжу не в верхні бокси. А якщо готову страву потрібно розігріти – раджу зробити це вдома при температурі 60 градусів, щоб знищити можливі мікроби ", – порекомендувала "ревізор".

Ведуча "Ревізор. Карантин" Юлія Панкова Прес-служба Нового каналу

Ресторан швидкого харчування

Як виявилося, не всі власники закладів харчування розуміють серйозність ситуації в країні. Деякі ігнорують постанову Кабміну, в якій зазначено, що вони повинні забезпечувати персонал захистом для обличчя та рук.

"Наприклад, директор одного із закладів швидкого харчування в Києві, на мою думку, безвідповідально ставиться до безпеки своїх клієнтів. Адже його кухарі готують без масок і рукавичок! Більш того, працівник навіть не розумів, що контактує з їжею вже після її приготування і термічної обробки, і яка потім потрапить в організм клієнта", – розповіла про результати ревізії Юлія Панкова.

Така безвідповідальність піддає клієнтів закладу небезпеки.

"На кухні було брудно. Курятина, головний продукт закладу, зберігалася при правильних умовах – була простікерована, завакуумована і зберігалася в холодильній камері. Показники аналізатора масла – в нормі. І я вперше побачила, як заклад впроваджує вимоги HACCP", – підсумувала ведуча.

Ведуча "Ревізор. Карантин" Юлія Панкова Прес-служба Нового каналу

Піцерія

Багато українців обрали для себе доставку готової їжі. Але чи дотримується кур'єр всіх правил, везучи клієнту блюдо під час карантину? Команда "Ревізор. Карантин" перевірила роботу доставки однієї з піцерій.

"Я замовила піцу і салат. Коли приїхав кур'єр, зазначила, що він дотримувався всіх санітарно-гігієнічних норм. Хлопець був у масці, рукавичках і зберігав дистанцію. Дістала замовлення з пакета – піца упакована в картонну коробку, а салат – в бокс. Словом , все безпечно", – розповіла Панкова.

Також Юля перевірила кухню закладу і переконалася, що кухарі теж дотримуються норми:

"Весь персонал – в масках і рукавичках. Кухарі показали дезінфікуючі засоби, якими обробляють поверхні. Вони знали всі правила і норми карантинних заходів".

Про всі порушення, які команда виявляє в ході перевірок, вона інформує Державну службу з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Спецвипуски "Ревізор. Карантин" виходять на Новому каналі з метою показати, в яких умовах вам готують їжу під час пандемії коронавируса.

Дивіться повне відео онлайн:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ведуча програми "Ревізор", кулінар Юлія Панкова поділилася переліком продуктів, які будуть корисні під час карантину через коронавірус.

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