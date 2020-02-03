Проводжати Зиму і зустрічати весну в крутий компанії: Kishe виступить з новим концертом в Києві

Проводжати Зиму та зустрічати весну в крутій компанії з популярнім Українськім виконавцем, харизматичним та драйвовим Kishe.

Запрошує Карібіан концерт хол.

Більше року минуло з останнього концерту виконавця в Києві і ось Kishe збирає друзів, прихильників та запрошує всіх на свій сольний концерт.

Артист представить оновлену концертну програму, в якій з’явилось дуже багато нових, Українських пісень, а також презентує новий музичний відео кліп на пісню “Нереальная”.

Тож, вечір обіцяє бути насиченим прем’єрами і позитивно-танцювальним настроєм!!

25 лютого Caribbean Concert Hall початок о 19:00

Квитки можна придбати тут

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