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11 лютого • оновлено в 22:36
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Популярний російський гурт зібрався на гастролі до Києва

5.5т
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Популярний радянський і російський гурт "Мумій Троль" приїде з концертом до Києва.

Виступ артистів заплановано на 15 грудня 2020 року в Міжнародному виставковому центрі. Про це стало відомо на сайті fishcanfly.org.

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Група "Мумій Троль"

Група "Мумій Троль"

Вікіпедія

Там зазначають, що квитки на концерт російського гурту з'являться у продажу 24 лютого. Тим часом у Києві вже почали розклеювати афіші концерту.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Житомирі планується концерт відомого світового співака, екссоліста групи Bad Boys Blue Кевіна Маккоя, який виступав в анексованому Криму.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Київ
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Kobyakov Sergey
Kobyakov Sergey
Приличные на Украину не поедут, не тот уровень!
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1
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Престарелое росейское быдлo лезет через границу. пора уже такую дрянь встречать пулеметом! Всех росеян пулеметом. Лучший Кацaп - дохлый Кацaп!
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4
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Букет Красивый
Букет Красивый
Махал Махалыч, не гавкай, пиздотина
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0
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Kobyakov Sergey
Kobyakov Sergey
Махал Махалыч, незванный гость хуже хахла!
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0
2
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Популярный где? Даже на паРРаше - это лузеры и дно!
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4
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