Популярний російський гурт зібрався на гастролі до Києва

Популярний радянський і російський гурт "Мумій Троль" приїде з концертом до Києва.
Виступ артистів заплановано на 15 грудня 2020 року в Міжнародному виставковому центрі. Про це стало відомо на сайті fishcanfly.org.
Група "Мумій Троль"
Вікіпедія
Там зазначають, що квитки на концерт російського гурту з'являться у продажу 24 лютого. Тим часом у Києві вже почали розклеювати афіші концерту.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Житомирі планується концерт відомого світового співака, екссоліста групи Bad Boys Blue Кевіна Маккоя, який виступав в анексованому Криму.
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