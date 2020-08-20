Понад 170 музикантів зіграли концерт під відкритим небом у Києві

На Пейзажній алеї в Києві відбувся масштабний концерт класичної музики. Захід #ХайЗвучитьУкраїна приурочений Дню Незалежності.

Як повідомила з місця події засновниця фонду "Відкрита музика міста" Марія Дідковська, на Пейзажній алеї відбувалися зйомки грандіозного концерту "Ода незалежності" до Дня Незалежності, який пройде 24 серпня о 19:00 у парку ім. Тараса Шевченка.

"Це не зовсім концерт, адже, як бачите, немає глядацьких місць, як і, власне, глядачів. Наразі ми готуємо дійсно грандіозний концерт класичної музики, до якого зможе долучитись вся Україна! Він відбудеться 24 серпня з нагоди Дня незалежності в парку Шевченка. Але це не буде концерт у традиційному розумінні – це буде поєднання офлайн та онлайн форматів, коли на великому екрані просто неба й одночасно на YouTube-каналі Classic Picnic та на світському порталі JetSetter.ua транслюватимуть виступи одних із найкращих музичних колективів та композиторів України", – поділилася Марія Дідковська.

На офіційній сторінці Classic Picnic також повідомляється, що під керівництвом режисерки Олени Савчук наразі в різних куточках України відбуваються записи концертів найвидатніших музичних колективів. До ініціативи вже долучилися прославлені колективи із Києва, Харкова, Львова та Одеси. Справжні віртуози продемонструють вам, як звучить Україна. Зокрема, для вас виступатимуть:

Національна заслужена академічна капела України "Думка"

Національний академічний симфонічний оркестр України

Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В.Лисенка

Львівська національна філармонія

Академічний камерний оркестр "Віртуози Львова"

Національний одеський філармонічний оркестр

Зі свого боку голова Шевченківської райдержадміністрації Олег Гаряга також прокоментував ідею реалізації соціального проєкту: "Ми щороку підтримуємо культурний проєкт Сlassic Picnic і талановиті творчі колективи, які популяризують музичну культуру в нашому суспільстві. Чимало людей навіть не уявляють, якою багатогранною може бути класична музика. Тож ласкаво просимо на концерт, що дозволить вам зануритися в атмосферу мистецтва та насолодитися творчістю відомих музичних колективів та композиторів".

Фонд "Відкрита Музика Міста" – це проєкт та однойменний благодійний фонд, на меті якого популяризація класичної музики, підвищення музичної освіти громадян та формування свідомого суспільства за допомогою культурних ініціатив.

Приєднатися до події можна буде офлайн – трансляція на великому екрані в парку Тараса Шевченка (звісно ж, на безпечній дистанції та з дотриманням маскового режиму), а також онлайн на офіційній FaceBook сторінці Classic Picnic та порталі Jetsetter.ua.