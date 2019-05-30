Під Києвом влаштують середньовічні маневри і покажуть дивовижних тварин

З 31 травня до 2 червня Стародавній Київ в Князівстві Київська Русь ( "Парк Київська Русь") запрошує гостей на цікаву і пізнавальну шоу-програму. На відвідувачів чекають лицарські поєдинки, майстер-класи, кінно-трюкові виступи, середньовічні забави. А також виставка домашніх тварин, живий вокал, веселі ігри, конкурси, хороводи, катання на конях та багато іншого з життя середньовічного міста.

Приїхавши в "Парк Київська Русь" гості на власні очі побачать Стародавній Київ V-XIII століть, який відтворюється в натуральному розмірі на основі наукових знань. Тут можна відчути атмосферу Київської Русі, просочену величчю перемог, грандіозністю середньовічних споруд і доброзичливістю жителів Стародавнього Києва.

Відвідувачі побачать монументальне оборонна споруда "Забороль" довжиною близько 300 метрів, Михайлівські ворота висотою 21 метр, садиби киян Х-ХII століть, князівські тереми і трибуни, відтворений унікальний дерев'яний християнський храм Х століття, насолодяться експозиціями під відкритим небом і експонатами в музеях.

31 травня та 1 червня в Князівстві пройде Фестиваль Середньовіччя XIV-XVI століть "Combat Platoon II". У Стародавній Київ з'їдуться відважні лицарі і прекрасні дами серця - учасники фестивалю, які не просто захоплюються вивченням історії по книгам, а й проживають її. За стінами Київського Дитинця вони розіб'ють справжній середньовічний табір, і на два дні оживе європейське місто XIV-XVI століть. Завдяки екскурсії в табір кожен бажаючий на власні очі побачить, якою насправді була життя Середньовічної Європи.

Таке видовище можна побачити тільки в Стародавньому Києві і тільки під час цього фестивалю, адже він збере реконструкторів, які ретельно, з максимальною достовірністю відтворюють наряди, побут, зброю і життя Середньовіччя. Гості Стародавнього Києва зможуть не тільки насолодитися яскравими костюмами, а й зробити яскраві фото.

У суботу, 1 червня на території Князівства відбудуться середньовічні бойові маневри. Лицарі проведуть поєдинки, відпрацюють прийоми бою з використанням древкового зброї, покажуть техніку конвоювання і влаштують облогу фортеці. Також відвідувачі дізнаються багато цікавого про древніх ремеслах, про виготовлення різних видів тканин, про середньовічних жіночих і чоловічих костюмах і навіть про моду на жіночі головні убори XIV-XV століть. Гості Стародавнього Києва зможуть не тільки спостерігати за дійством, а й самим взяти участь в середньовічних забавах таких, як гилка, метання важких предметів, танці та хороводи.

У суботу та неділю, 1 і 2 червня, пройдуть Фестиваль собак "Кошлаті лапки" і кінне шоу. У ці дні головними героями Стародавнього Києва будуть не князі або богатирі, а їхні вірні супутники і добрі друзі – унікальні коні історичних порід з Княжої стайні, а також собаки – від мініатюрних до величезних, від самих пухнастих до не надто.

Фестиваль "Кошлаті лапки" буде цікавий і власникам собак, і всім бажаючим відпочити в атмосфері величної архітектури Київської Русі, відвідавши майстер-класи та музеї на території. На ристалище Стародавнього Києва відбудеться захоплююче шоу з собаками. Змагання пройдуть в номінаціях: "Презентація" (розповідь про собаку, про її здібностях), "Послух" (вміння собаки піддаватися дресируванню), "Оригінальність" (незвичайні і цікаві можливості, трюки у виконанні собаки, показові виступи). На переможців чекають цікаві призи від князя.

Взяти участь у фестивалі можуть всі бажаючі, приїхавши в "Парк Київська Русь" разом зі своїм вихованцем і зареєструвавшись в організаторів змагань.

Фестиваль "Кошлаті лапки" - це не просто виставка собак, а справжнє живе спілкування з братами нашими меншими. Захід пройде під патронатом Великого Київського Князя Володимира і буде цікавим не тільки професіоналам, але і всім любителям тварин і активного сімейного відпочинку на природі.

Після нагородження переможців програму продовжать знайомство з кіньми рідкісних історичних порід, зібраних з усього світу в Княжій стайні, а також запальні танці та інтерактивні ігри та конкурси для відвідувачів. Також протягом будуть проходити призові вікторини дня для дорослих і дітей на знання світу собак.

Також 1 і 2 червня гостям Князівства представлять нову шоу-програму "Небесні коні". Коні рідкісних стародавніх порід вразять відвідувачів бездоганним виконанням запаморочливих трюків. Звичайно, в тісному тандемі з досвідченими каскадерами – акторами кінно-трюкового театру. Кожен гість зможе підійти до цих прекрасних коней, погладити їх, сфотографуватися і покататися верхи або в екіпажі.

У Стародавньому Києві кожен знайде заняття до душі. Гості можуть постріляти з лука та викарбувати монету "на щастя". У Княжої костюмерній можна приміряти історичні костюми часів Київської Русі і влаштувати яскраву фотосесію. Любителів екстриму чекають швидкісна гірка "Змій Горинич" і канатний спуск "Полетайло". А для дітей – яскравий безпечний куб-лабіринт "Мишоловка".

Відпочити і покуштувати смачних напоїв і страв з багаття, приготованих як по середньовічним, так і за сучасними рецептами, можна в Княжій корчмі, в питних "25 рун" і в альтанках на свіжому повітрі.

При бажанні продовжити свою подорож в Середньовіччі ще на день, можна залишитися на ніч в комфортабельному будинку готельного типу "4 кімнати" або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

Стародавній Київ відкривається о 10:00, програма розпочнеться о 14:00 і триватиме орієнтовно до 20:00.

Ціна вхідних квитків:

повний квиток для дорослого: 31 травня - 170 грн. , 1-2 червня - 200 грн.,

для пенсіонерів та студентів - 150 грн., для дітей шкільного віку - 60 грн., дошкільнятам - безкоштовно.

Стародавній Київ розташований недалеко від Києва сучасного - в 45 хвилинах їзди - в селі Копачів Обухівського району Київської області.

Маршрутки курсують від станції метро "Видубичі", див. Розклад на сайті.

Детальна інформація на сайті parkkyivrus.com

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