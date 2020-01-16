Під Києвом відсвяткують Хрещення за стародавніми традиціями

18 і 19 січня в Давньому Києві Князівства Київська Русь ( "Парк Київська Русь") пройде грандіозне святкування Хрещення за традиціями наших предків. Гостей чекають реконструкції древніх обрядів, яскрава шоу-програма з кінними виступами, гарячі напої і страви з багаття, катання на конях та традиційні слов'янські забави.

Приїхавши в Князівство, відвідувачі здійснять подорож у часі на тисячу років назад, в епоху Київської Русі, і побувають в сьогоденні, живому середньовічному місті. Адже тут не просто відтворюється Київ V – XIІІ століть (в повному масштабі на основі знань сучасної науки), тут відроджується атмосфера і дух тієї славної епохи.

18 і 19 січня в Давньому Києві можна буде не тільки зануритися в життя справжнього середньовічного міста, але також побачити, як святкували Хрещення Господнє за часів Київської Русі і самому доторкнутися до давніх традицій і обрядів.

У ці дні після урочистого відкриття програми гостей запросять приєднатися до хресної ходи на чолі з Іваном Хрестителем до Василівської церкви і до колодязя Святого Андрія. У неділю, 19 січня, у відтвореній автентичної церкви Х століття пройде святкове богослужіння, присвячене Хрещенню Господньому. Потім на Дитинці Стародавнього Києва всі бажаючі зможуть окропити себе освяченою водою з криниці Святого Андрія.

18 і 19 січня гості поринуть у світ давніх традицій і обрядів Київської Русі. Перед очима відвідувачів розгорнеться театралізоване дійство "На Йордані", що оповідає про Івана Хрестителя. Тільки в Князівстві відвідувачі побачать традиційні українські вертепи. Деякі з них пройдуть на давньослов'янське мовою, на якому говорили наші предки. А потім всіх гостей запросять на майстер-класи з вивчення і співу колядок.

Родзинкою розважальної програми в ці дні буде веселий і повчальний мюзикл за мотивами "Вечорів на хуторі біля Диканьки". Разом з людьми, акторами-каскадерами та учнями школи кінних лучників "Князь Володимир", в ньому візьмуть участь коні рідкісних історичних порід. Близько 20 музичних творів буде виконано живим вокалом, а вогненні спецефекти на тлі шедеврів середньовічної архітектури додадуть видовищності і незабутніх вражень. Незвичайним мюзикл робить те, що всі бажаючі, і дорослі, і діти, зможуть взяти участь у дійстві.

Жителі Давнього Києва запросять гостей приєднатися до традиційних зимових забав, веселим іграм, конкурсам, флешмоб і запальним хороводів.

Зігрітися можна буде в теплій Княжої корчмі, покуштувавши різноманітних гарячих напоїв, середньовічних настоянок і смачних страв з багаття, приготованих як за сучасними, так і за стародавніми рецептами.

Гостей Стародавнього Києва чекає знайомство з кіньми рідкісних стародавніх порід, зібраних з усього світу в Княжій стайні. До цим унікальним коням можна підійти, погладити, сфотографуватися з ними, і навіть проїхати верхи або в екіпажі.

У Стародавньому Києві кожен відчує себе справжнім жителем середньовічного міста. Мудра знахарка-ведунья відкриє таємниці минулого і майбутнього, і пригостить трав'яними чаями за стародавніми рецептами. У Княжої костюмерній можна приміряти одягу жителів Київської Русі (князя, княгині, бояр і богатирів) і влаштувати яскраву фотосесію. А потім можна зайти в середньовічну лавку і вибрати оригінальний сувенір ручної роботи на пам'ять. Любителів екстриму чекають канатний спуск "Полетайло" і швидкісна гірка "Змій Горинич".

Хто хоче продовжити свою подорож в середньовіччі ще на день, може залишитися з ночівлею в будинку готельного типу або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

У Князівстві можна і самому освоїти стародавнє бойове мистецтво верхової стрільби з лука, записавшись в школу кінних лучників "Князь Володимир". Для цього потрібно звернутися до організаторів в Стародавньому Києві або зв'язатися по тел. (044) 461-99-37. І вже з першого заняття освоювати мистецтво керувати конем і влучно стріляти з лука, долучаючись до бойовим традиціям наших предків!

* У програмі фестивалю можливі зміни

Стародавній Київ відкривається о 10:00. Програма розпочнеться о 13:30.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого – 190 грн., Для пенсіонерів і студентів – 150 грн., Для дітей шкільного віку – 80 грн., Для дошкільнят – безкоштовно.

Стародавній Київ в Князівстві Київська Русь розташований в с. Копачів, Обухівський район, Київська область.

У неділю, 19 січня, курсує маршрутка з Києва від станції метро "Видубичі", згідно з розкладом на сайті.

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