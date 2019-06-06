ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СпортLady

/Афіша

Під Києвом відбудеться шоу-виставка коней

221Читати матеріал російською

8 і 9 червня в Стародавньому Києві Князівства Київська Русь ( "Парк Київська Русь") пройде шоу-програма "Небесні коні" за участю коней рідкісних стародавніх порід. На гостей чекає незабутня подорож у часі в епоху середньовіччя, катання на конях, давньослов'янські забави, майстер-класи, конкурси, ігри та хороводи. А також страви, приготовані на багатті, екстремальні атракціони і мальовниче Лісове озеро.

Приїхавши в Князівство, гості здійснять подорож у часі на тисячу років назад і на власні очі побачать, якою була столиця Київської усіРуксі.

Під Києвом відбудеться шоу-виставка коней

Русі. Адже тут (в Київській області, Обухівському районі, селі Копачів) на основі знань сучасної науки відтворюється Київ V-XIII століть в масштабі 1: 1, а також відроджується дух тієї славної епохи.

Тут можна зануритися в життя справжнього середньовічного міста часів Київської Русі. У Князівстві відтворені такі шедеври середньовічного дерев'яного зодчества, як монументальне оборонна споруда "Забороль" (довжиною 300 метрів), Михайлівські ворота (висотою 21 метр), князівські тереми і трибуни, садиби киян Х-ХII століть, а також перший храм хрещеного Києва – дерев'яну Василівської церкви Х століття. Цей унікальний храм діючий, і всі бажаючі можуть зайти і не тільки побачити, в яких храмах молилися наші предки, а й самим поставити свічку за здоров'я рідних і близьких.

Дізнатися більше про життя наших предків можна, відвідавши музеї історичного костюма, середньовічної музики і дерев'яного зодчества, оглянувши експозиції облогової техніки, кораблебудування і середньовічних тортур.

Під Києвом відбудеться шоу-виставка коней

8 і 9 червня в Стародавньому Києві гості побачать коней унікальних історичних порід. Головними учасниками шоу будуть не князі або богатирі, а їхні вірні супутники і добрі друзі – коні з Княжої стайні Стародавнього Києва. На відвідувачів чекає цікава пізнавальна програма, присвячена унікальним коням рідкісних стародавніх порід, зібраних з усього світу в Княжій стайні Стародавнього Києва. Коней деяких порід в Україні більше ніде не побачити, так як вони були завезені в нашу країну в єдиному екземплярі.

Гості Князівства дізнаються про походження порід, про те, які видатні історичні особистості володіли представниками тієї чи іншої породи коней. До конячок можна підійти, погладити їх, сфотографуватися з ними, покататися верхи або в екіпажі.

Крім того, ці прекрасні і розумні тварини покажуть свої вміння. У тісному тандемі з акторами кінно-трюкового театру Стародавнього Києва, досвідченими вершниками, вони здивують глядачів кінно-стройовою підготовкою і вразять віртуозним виконанням трюків.

Глядачі зможуть не просто спостерігати за тим, що відбувається на сцені, а й самим взяти участь у веселих слов'янських забавах, конкурсах, іграх, танцювальних флеш-мобах і запальних хороводах.

Під Києвом відбудеться шоу-виставка коней

У Князівстві можна відчути себе повноправним жителем стародавнього міста. Тут можна пройтися по середньовічних вуличках, приміряти костюми часів Київської Русі і влаштувати фотосесію в них, постріляти з лука в середньовічному тирі, викарбувати монету "на щастя". Любителів екстриму чекають швидкісна гірка "Змій Горинич" і канатний спуск "Полетайло". Дітей порадує яскравий і безпечний куб-лабіринт "Мишоловка".

Відпочити від суєти середньовічного міста можна біля мальовничого Лісового озера.

Відновити сили і покуштувати прохолодних напоїв і смачних страв, приготованих на відкритому вогні, можна в прохолодній Корчмі, в питних "25 рун" і в альтанках на свіжому повітрі.

Під Києвом відбудеться шоу-виставка коней

Хто захоче продовжити подорож у Середньовіччя ще на день, може залишитися на нічліг в будинку готельного типу "4 кімнати" або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

Стародавній Київ відкривається о 10:00. Програма розпочнеться о 13:30.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого – 170 грн., Для пенсіонерів і студентів - 150 грн., Для школярів - 60 грн., Дошкільнята - безкоштовно.

Стародавній Київ в Князівстві Київська Русь розташований в с. Копачів, Обухівський район, Київська область.

Курсують маршрутки з Києва від станції метро "Видубичі".

Детальна інформація: www.parkkyivrus.com

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel