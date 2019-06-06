Під Києвом відбудеться шоу-виставка коней

8 і 9 червня в Стародавньому Києві Князівства Київська Русь ( "Парк Київська Русь") пройде шоу-програма "Небесні коні" за участю коней рідкісних стародавніх порід. На гостей чекає незабутня подорож у часі в епоху середньовіччя, катання на конях, давньослов'янські забави, майстер-класи, конкурси, ігри та хороводи. А також страви, приготовані на багатті, екстремальні атракціони і мальовниче Лісове озеро.

Приїхавши в Князівство, гості здійснять подорож у часі на тисячу років назад і на власні очі побачать, якою була столиця Київської усіРуксі.

Русі. Адже тут (в Київській області, Обухівському районі, селі Копачів) на основі знань сучасної науки відтворюється Київ V-XIII століть в масштабі 1: 1, а також відроджується дух тієї славної епохи.

Тут можна зануритися в життя справжнього середньовічного міста часів Київської Русі. У Князівстві відтворені такі шедеври середньовічного дерев'яного зодчества, як монументальне оборонна споруда "Забороль" (довжиною 300 метрів), Михайлівські ворота (висотою 21 метр), князівські тереми і трибуни, садиби киян Х-ХII століть, а також перший храм хрещеного Києва – дерев'яну Василівської церкви Х століття. Цей унікальний храм діючий, і всі бажаючі можуть зайти і не тільки побачити, в яких храмах молилися наші предки, а й самим поставити свічку за здоров'я рідних і близьких.

Дізнатися більше про життя наших предків можна, відвідавши музеї історичного костюма, середньовічної музики і дерев'яного зодчества, оглянувши експозиції облогової техніки, кораблебудування і середньовічних тортур.

8 і 9 червня в Стародавньому Києві гості побачать коней унікальних історичних порід. Головними учасниками шоу будуть не князі або богатирі, а їхні вірні супутники і добрі друзі – коні з Княжої стайні Стародавнього Києва. На відвідувачів чекає цікава пізнавальна програма, присвячена унікальним коням рідкісних стародавніх порід, зібраних з усього світу в Княжій стайні Стародавнього Києва. Коней деяких порід в Україні більше ніде не побачити, так як вони були завезені в нашу країну в єдиному екземплярі.

Гості Князівства дізнаються про походження порід, про те, які видатні історичні особистості володіли представниками тієї чи іншої породи коней. До конячок можна підійти, погладити їх, сфотографуватися з ними, покататися верхи або в екіпажі.

Крім того, ці прекрасні і розумні тварини покажуть свої вміння. У тісному тандемі з акторами кінно-трюкового театру Стародавнього Києва, досвідченими вершниками, вони здивують глядачів кінно-стройовою підготовкою і вразять віртуозним виконанням трюків.

Глядачі зможуть не просто спостерігати за тим, що відбувається на сцені, а й самим взяти участь у веселих слов'янських забавах, конкурсах, іграх, танцювальних флеш-мобах і запальних хороводах.

У Князівстві можна відчути себе повноправним жителем стародавнього міста. Тут можна пройтися по середньовічних вуличках, приміряти костюми часів Київської Русі і влаштувати фотосесію в них, постріляти з лука в середньовічному тирі, викарбувати монету "на щастя". Любителів екстриму чекають швидкісна гірка "Змій Горинич" і канатний спуск "Полетайло". Дітей порадує яскравий і безпечний куб-лабіринт "Мишоловка".

Відпочити від суєти середньовічного міста можна біля мальовничого Лісового озера.

Відновити сили і покуштувати прохолодних напоїв і смачних страв, приготованих на відкритому вогні, можна в прохолодній Корчмі, в питних "25 рун" і в альтанках на свіжому повітрі.

Хто захоче продовжити подорож у Середньовіччя ще на день, може залишитися на нічліг в будинку готельного типу "4 кімнати" або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

Стародавній Київ відкривається о 10:00. Програма розпочнеться о 13:30.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого – 170 грн., Для пенсіонерів і студентів - 150 грн., Для школярів - 60 грн., Дошкільнята - безкоштовно.

Стародавній Київ в Князівстві Київська Русь розташований в с. Копачів, Обухівський район, Київська область.

Курсують маршрутки з Києва від станції метро "Видубичі".

Детальна інформація: www.parkkyivrus.com

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