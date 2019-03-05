Під Києвом три дні святкуватимуть Масляну

8, 9 та 10 березня Стародавній Київ в Князівстві Київська Русь ( "Парк Київська Русь") запрошує на наймасштабніше в Україні святкування Масляної, на яку в тому числі випадає Міжнародний жіночий день. Це не просто відтворення обрядів, а цілий калейдоскоп розваг і оригінальних вистав. Гостей Князівства чекають кінне шоу, стародавні обряди, спалювання опудала, смачні млинці з різними начинками і різноманітність блюд, подарунки на масляного стовпі, хороводи та забави з гостями, майстер-класи з народних ремесел, канатний спуск і дитячий куб-лабіринт, музеї, експозиції і навіть стрільба з требушет вогняними ядрами.

Попереду цілих три вихідних і, в той же час, святкові дні: 8, 9 і 10 березня. А значить, саме час виїхати з родиною, друзями за місто і провести ці дні на свіжому повітрі, в приємній весняної атмосфері в оточенні казкового Середньовіччя.

До свята 8 березня "Парк Київська Русь" підготував не тільки розважальну програму, а й подарунок. В цей день для жінок діє знижка на вхід 50%, а дівчатам до 18 років вхід безкоштовний.

8 березня в Князівстві Київська Русь згадають мудрих, красивих і сильних духом жінок давнини і привітають жінок сучасних. В урочистій обстановці представниць прекрасної статі різного віку присвятять в княгині. Княжий титул зможуть отримати всі бажаючі, пройшовши цікавий ритуал.

Святкова програма розпочнеться з параду княжих прапорів і продовжиться "Парадом княгинь". Гостей чекає вихід "Принца на білому коні" і "Карета кохання", а ще: веселі ігри-гадання на судженого-ряджених, конкурси, хороводи. А також святковий сюрприз: Казка за мотивами давньослов'янських билин з кінно-трюкових виступами, з використанням середньовічної зброї. До самого вечора гостей чекають веселі гуляння і смачні рум'яні млинці. Адже це самий розпал млинцевій тижні!

9 і 10 березня пройде по-справжньому веселе і найяскравіше святкування Масляної в сьогоденні, живому середньовічному місті. Гостей чекає гуляння з розмахом: з автентичною програмою і безліччю розваг – не банальний концерт або продаж їжі, а справжнє занурення в атмосферу свята Масляної!

Гостей чекають стародавні традиції Масниці, захоплююче дійство за участю кінно-трюкового і пішого театру. А ще - урочиста церемонія зустрічі князя, яскрава авторська театралізована програма, виступи народних колективів та древній ритуал "Колодій". І все це в справжньому, живому середньовічному місті, в оточенні шедеврів дерев'яного зодчества!

Відвідувачі Стародавнього Києва побачать унікальну театралізовану постановку - "Масляничний вертеп", який буде озвучуватися на давньослов'янське мовою. Двічі в день можна буде побачити спалювання опудала і взяти участь в дружному хороводі навколо нього.

Увечері гостей чекає унікальне дійство – стрільба з даного требушет палаючими ядрами, а в суботу – ще і яскраве нічне вогняне шоу.

У Князівстві можна буде не тільки насолодитися нон-стоп програмою, а й прогулятися на породистих конях верхи і в екіпажах, постріляти з лука та покидати сокири в середньовічному тирі, спуститися на швидкісний гірці "Змій Горинич", політати на канатному спуску "Полетайло", одягатися в історичні костюми часів Київської Русі і влаштувати фотосесію в них. А крім цього: поласувати рум'яними млинцями з різними начинками, гарячими напоями та стравами з багаття, купити оригінальні сувеніри ручної роботи, відвідати музеї і навчитися чомусь новому на численних майстер-класах. Для зовсім маленьких відвідувачів працюватиме мотузковий куб-лабіринт "Мишоловка".

Також нагадаємо, що тільки в Князівстві Київська Русь можна побачити унікальний ансамбль дерев'яних споруд. Адже тут відтворюється Стародавній Київ в його натуральних розмірах і з його унікальною архітектурою: оборонними стінами, Михайлівськими воротами (висотою як 7-поверхова будівля), князівськими теремами і трибунами, Василівської церквою, сторожовими вежами, садибами киян X-XIІ століть і багатьма іншими шедеврами стародавнього зодчества. Гостей також чекають музеї та експозиції.

Хто захоче продовжити своє свято ще на день, зможе залишитися на нічліг в комфортабельних номерах, попередньо забронювавши місця.

Стародавній Київ відкривається о 10:00, початок програми о 13:30.

Ціна квитка 8-10 березня:

для пенсіонерів та студентів – 100 грн.,

для дітей шкільного віку – 50 грн.,

для дошкільнят – безкоштовно,

повний квиток для дорослого: 8 березня – 200 грн. Акція: для дівчат 18 років і старше – 100 грн., А дівчатам до 18 років - безкоштовно; 9-10 березня – 250 грн. Діють знижки при покупці повних квитків (для дорослого) заздалегідь на сайті: 04 по 08 березень – квитки по 200 грн.



Стародавній Київ в Князівстві Київська Русь розташований в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів.

Курсують маршрутки з Києва від станції метро "Видубичі" відповідно до розкладу на сайті. Детальна інформація: www.parkkyivrus.com

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