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Під Києвом пройдуть "Лицарські бої"

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13 і 14 квітня Стародавній Київ в Князівстві Київська Русь ( "Парк Київська Русь") запрошує на розважальну програму "Лицарські бої". Гостей чекає подорож у часі на тисячу років назад. А ще: можливість на власні очі побачити підготовку лицарів до турнірів, кінно-трюкові виступи, турнір кінних лучників, участь в давньослов'янських забавах і обрядах, запальні хороводи і танцювальні флеш-моби, катання на конях, майстер-класи та багато іншого з життя середньовічного міста.

Під Києвом пройдуть "Лицарські бої"

Зайшовши в ворота Князівства, гості опиняться в справжньому середньовічному місті. Відтворюваний в своєму реальному масштабі Стародавній Київ викличе у відвідувачів справжнє захоплення шедеврами середньовічної архітектури. Гості побачать монументальне оборонна споруда "Забороль" (довжиною 300 метрів), Михайлівські ворота (висотою 21 метр), князівські тереми і трибуни, садиби киян Х-ХII століть, єдине в Україні чинне стан облоги знаряддя – требушет, а також унікальну відтворену дерев'яну Василівську церкву Х століття. Це діюча церква, в неї можна зайти і не тільки побачити, в яких церквах молилися наші предки, а й самим поставити свічку за здоров'я близьких. Також в Василівської церкви можна організувати хрестини і вінчання. А на Великдень всі бажаючі зможуть освятити свої великодні кошики.

У Князівстві відвідувачі на власні очі побачать, якою насправді була життя в Київській Русі, прогуляються старовинними вуличками, почують живу мову наших предків, яка буде звучати під час деяких дійств.

Під Києвом пройдуть "Лицарські бої"

Дізнатися більше про життя наших предків можна, відвідавши музеї історичного костюма і дерев'яного зодчества, оглянувши експозиції облогової техніки, кораблебудування і середньовічних тортур.

Тільки тут гості побачать одне з чудес не тільки Стародавнього Києва, а й усієї сучасної України – унікальних коней рідкісних історичних порід, зібраних з усього світу в Княжій стайні. До цим прекрасним скакунам можна підійти, погладити, сфотографуватися з ними, а також покататися на них верхи або в екіпажі.

13 і 14 квітня з 13:30 і до вечора буде проходити розважально-пізнавальна програма, присвячена лицарським боям. Гості побачать, які обладунки та зброю використовували середньовічні лицарі в боях. А бажаючі зможуть навіть одягтися в древню бойову амуніцію і самому відчути, як це – надіти на себе десятки кілограмів заліза.

На великому ристалище гостям покажуть, як проходила підготовка лицарів до кінним і пішим турнірів. Глядачі побачать оригінальні постановки на давньослов'янське тематику у виконанні акторів пішого і кінно-трюкового театру.

Також на ристалище пройде турнір кінних лучників. Досвідчені спортсмени-віртуози змагатимуться у влучності стрільби з лука верхи на коні, на повному скаку. Це неймовірно складне завдання для учасників змагань, але в той же час, азартне і захоплююче видовище для глядачів.

І, як завжди, гості Князівства будуть не просто спостерігати за тим, що відбувається на ристалище, але зможуть долучитися до дійства і взяти участь у веселих іграх. Наприклад, зможуть помірятися силою в перетягуванні каната з Богатирем Ратибором, який стоїть десяти!

Під Києвом пройдуть "Лицарські бої"

Потужний заряд позитиву подарують відвідувачам участь в традиційних слов'янських забавах і стародавніх обрядах, а також в запальних хороводах і танцювальних флеш-мобах.

У Стародавньому Києві є всі, щоб кожен гість відчув себе повноправним жителем середньовічного міста. У Княжої костюмерній можна одягнутися в історичні костюми часів Київської Русі і влаштувати яскраву фотосесію. Постріляти з лука та покидати ножі можна в середньовічному тирі, а монетному дворі – викарбувати монету "на щастя". А потім – зайти в сувенірну лавку і вибрати оригінальний сувенір ручної роботи на пам'ять.

Любителів екстриму порадує канатний спуск "Полетайло" з маршрутами різної складності і протяжності. А дітей чекає яскравий і безпечний куб-лабіринт "Мишоловка".

Відпочити від суєти середньовічного міста можна біля мальовничого Лісового озера.

Покуштувати дуже смачних напоїв і страв, приготованих на вогнищі, можна в Княжій корчмі і в альтанках на свіжому повітрі.

Хто захоче продовжити свою подорож в середньовіччі ще на день, може залишитися з ночівлею в будинку готельного типу "4 кімнати" або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

Стародавній Київ відкривається о 10:00, програма розпочнеться о 13:30 і триватиме орієнтовно до 19:00.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого – 170 грн., Для пенсіонерів і студентів – 150 грн., Для дітей шкільного віку – 60 грн., Для дошкільнят – безкоштовно.

Стародавній Київ в Князівстві Київська Русь розташований в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів.

Курсують маршрутки з Києва від станції метро "Видубичі".

Детальна інформація на сайті www.parkkyivrus.com

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