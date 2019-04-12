Під Києвом пройдуть "Лицарські бої"

13 і 14 квітня Стародавній Київ в Князівстві Київська Русь ( "Парк Київська Русь") запрошує на розважальну програму "Лицарські бої". Гостей чекає подорож у часі на тисячу років назад. А ще: можливість на власні очі побачити підготовку лицарів до турнірів, кінно-трюкові виступи, турнір кінних лучників, участь в давньослов'янських забавах і обрядах, запальні хороводи і танцювальні флеш-моби, катання на конях, майстер-класи та багато іншого з життя середньовічного міста.

Зайшовши в ворота Князівства, гості опиняться в справжньому середньовічному місті. Відтворюваний в своєму реальному масштабі Стародавній Київ викличе у відвідувачів справжнє захоплення шедеврами середньовічної архітектури. Гості побачать монументальне оборонна споруда "Забороль" (довжиною 300 метрів), Михайлівські ворота (висотою 21 метр), князівські тереми і трибуни, садиби киян Х-ХII століть, єдине в Україні чинне стан облоги знаряддя – требушет, а також унікальну відтворену дерев'яну Василівську церкву Х століття. Це діюча церква, в неї можна зайти і не тільки побачити, в яких церквах молилися наші предки, а й самим поставити свічку за здоров'я близьких. Також в Василівської церкви можна організувати хрестини і вінчання. А на Великдень всі бажаючі зможуть освятити свої великодні кошики.

У Князівстві відвідувачі на власні очі побачать, якою насправді була життя в Київській Русі, прогуляються старовинними вуличками, почують живу мову наших предків, яка буде звучати під час деяких дійств.

Дізнатися більше про життя наших предків можна, відвідавши музеї історичного костюма і дерев'яного зодчества, оглянувши експозиції облогової техніки, кораблебудування і середньовічних тортур.

Тільки тут гості побачать одне з чудес не тільки Стародавнього Києва, а й усієї сучасної України – унікальних коней рідкісних історичних порід, зібраних з усього світу в Княжій стайні. До цим прекрасним скакунам можна підійти, погладити, сфотографуватися з ними, а також покататися на них верхи або в екіпажі.

13 і 14 квітня з 13:30 і до вечора буде проходити розважально-пізнавальна програма, присвячена лицарським боям. Гості побачать, які обладунки та зброю використовували середньовічні лицарі в боях. А бажаючі зможуть навіть одягтися в древню бойову амуніцію і самому відчути, як це – надіти на себе десятки кілограмів заліза.

На великому ристалище гостям покажуть, як проходила підготовка лицарів до кінним і пішим турнірів. Глядачі побачать оригінальні постановки на давньослов'янське тематику у виконанні акторів пішого і кінно-трюкового театру.

Також на ристалище пройде турнір кінних лучників. Досвідчені спортсмени-віртуози змагатимуться у влучності стрільби з лука верхи на коні, на повному скаку. Це неймовірно складне завдання для учасників змагань, але в той же час, азартне і захоплююче видовище для глядачів.

І, як завжди, гості Князівства будуть не просто спостерігати за тим, що відбувається на ристалище, але зможуть долучитися до дійства і взяти участь у веселих іграх. Наприклад, зможуть помірятися силою в перетягуванні каната з Богатирем Ратибором, який стоїть десяти!

Потужний заряд позитиву подарують відвідувачам участь в традиційних слов'янських забавах і стародавніх обрядах, а також в запальних хороводах і танцювальних флеш-мобах.

У Стародавньому Києві є всі, щоб кожен гість відчув себе повноправним жителем середньовічного міста. У Княжої костюмерній можна одягнутися в історичні костюми часів Київської Русі і влаштувати яскраву фотосесію. Постріляти з лука та покидати ножі можна в середньовічному тирі, а монетному дворі – викарбувати монету "на щастя". А потім – зайти в сувенірну лавку і вибрати оригінальний сувенір ручної роботи на пам'ять.

Любителів екстриму порадує канатний спуск "Полетайло" з маршрутами різної складності і протяжності. А дітей чекає яскравий і безпечний куб-лабіринт "Мишоловка".

Відпочити від суєти середньовічного міста можна біля мальовничого Лісового озера.

Покуштувати дуже смачних напоїв і страв, приготованих на вогнищі, можна в Княжій корчмі і в альтанках на свіжому повітрі.

Хто захоче продовжити свою подорож в середньовіччі ще на день, може залишитися з ночівлею в будинку готельного типу "4 кімнати" або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

Стародавній Київ відкривається о 10:00, програма розпочнеться о 13:30 і триватиме орієнтовно до 19:00.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого – 170 грн., Для пенсіонерів і студентів – 150 грн., Для дітей шкільного віку – 60 грн., Для дошкільнят – безкоштовно.

Стародавній Київ в Князівстві Київська Русь розташований в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів.

Курсують маршрутки з Києва від станції метро "Видубичі".

Детальна інформація на сайті www.parkkyivrus.com

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