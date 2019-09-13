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13 вересня • оновлено в 10:22
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Під Києвом пройде шоу унікального формату

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14 і 15 вересня Древній Київ Князівства Київська Русь ("Парк Київська Русь") запрошує здійснити захоплюючу подорож до справжнього середньовічного міста і познайомитися з живою колекцією коней рідкісних стародавніх порід. Протягом двох днів на гостей чекає захоплююче шоу "Світ коней" і занурення в атмосферу Древнього Києва.

Під Києвом пройде шоу унікального формату

У суботу на 20:00 Князівство запрошує ще і на окрему програму – унікальну виставу в середньовічному амфітеатрі зі спецефектами, з постановочними боями і за участю кінних каскадерів.

У Князівстві гості побачать, яким була наша столиця в давнину, адже тут на основі знань сучасної науки відтворюється Київ V-XIII століть в реальному розмірі, а також відроджується дух тієї славної епохи.

Гості Древнього Києва зможуть зануритись у життя середньовічного міста часів Київської Русі. Відвідувачі на власні очі побачать шедеври середньовічної архітектури: монументальну оборонну споруду довжиною близько 300 м, Михайлівські ворота (висотою 21 метр), князівські тереми та трибуни, сторожові вежі, садиби киян Х-ХII століть, а також відтворений перший християнський храм, зведений після Хрещення Русі. Дізнатися більше про життя в Середні віки можна, відвідавши музеї історичного костюма, дерев'яного зодчества, оглянувши експозиції облогової техніки, кораблебудування і навіть середньовічну катівню.

Під Києвом пройде шоу унікального формату

14 і 15 вересня на гостей Князівства чекає пізнавально-розважальна програма "Світ коней". У ці дні головними героями Древнього Києва будуть не князі або богатирі, а унікальні коні рідкісних історичних порід, зібрані з усього світу в Княжій стайні. Гості дізнаються про походження порід, про те, які видатні історичні особистості тримали в своїх стайнях представників тієї чи іншої породи коней. До конячок можна підійти, погладити їх, сфотографуватися з ними, покататися верхи або в екіпажі. Крім того, ці прекрасні та розумні тварини покажуть свої вміння. Коні, звичайно, в тісному тандемі з досвідченими каскадерами – акторами кінно-трюкового театру здивують глядачів кінно-стройовою підготовкою і вразять віртуозним виконанням трюків.

Глядачі зможуть не просто спостерігати за тим, що відбувається на сцені, а й самі візьмуть участь у веселих слов'янських забавах, іграх, танцювальних флеш-мобах і запальних хороводах.

Під Києвом пройде шоу унікального формату

14 вересня 2019 о 20:00 в середньовічному амфітеатрі Древнього Києва відбудеться прем'єра вистави "Імператор Колізею". Унікальність шоу полягає в тому, що вперше дійство відбуватиметься не на тлі театральних декорацій, а в справжньому відтвореному середньовічному місті, в оточенні шедеврів архітектури Київської Русі, занесених до Книги рекордів України.

Вистава просякнута духом античності та зачіпає глибокі філософські теми. Постановка наповнена живим вокалом, авторськими піснями та оригінальними музичними композиціями. В шоу будуть задіяні коні рідкісних порід, завезені з різних куточків світу. Дійство буде супроводжуватися джигітовкою з елементами циркових номерів, постановочними боями з використанням історичної зброї та обладунків, вогняними спец ефектами та унікальним світловим рішенням.

Під Києвом пройде шоу унікального формату

Вистава "Імператор Колізею" - це абсолютно новий формат театрального дійства з повним зануренням в атмосферу античності.

У Князівстві можна буде відчути себе повноправним жителем середньовічного міста. Тут можна пройтися стародавніми вуличками, приміряти костюми часів Київської Русі та влаштувати яскраву фотосесію в них, постріляти з лука в середньовічному тирі, викарбувати монету "на щастя", відвідавши майстер-клас із гончарства, власними руками виготовити сувенір на пам'ять або придбати готовий – в сувенірній крамниці. Любителів екстриму чекають швидкісна гірка "Змій Горинич" і канатний спуск "Політайло" з маршрутами різної складності та протяжності. А дітей порадує яскравий безпечний куб-лабіринт "Мишоловка".

Під Києвом пройде шоу унікального формату

Скуштувати дуже смачних середньовічних напоїв і страв, приготованих на відкритому вогні, можна в прохолодній Княжої корчмі, в Питній "25 рун" і в альтанках на свіжому повітрі.

Відпочити від суєти середньовічного міста можна біля мальовничого Лісового озера.

Хто захоче продовжити подорож до Середньовіччя ще на день, може залишитися на нічліг в будинку готельного типу "4 кімнати" або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

14 і 15 вересня Древній Київ відкривається о 10:00. Програма "Світ коней" розпочнеться о 14:00, триватиме орієнтовно до 19:00. Ціна квитка: повний квиток для дорослого - 190 грн., для пенсіонерів і студентів - 150 грн., для дітей шкільного віку - 80 грн.,для дошкільнят - безкоштовно.

Вистава "Імператор Колізею" розпочнеться 14 вересня о 20:00, триватиме до 21:45 (антракт 15 хв.). Ціна квитка: повний квиток для дорослого - 300 грн., для пенсіонерів і студентів - 150 грн., для дітей шкільного віку - 80 грн., для дошкільнят - безкоштовно.

Під Києвом пройде шоу унікального формату

Древній Київ Князівства Київська Русь розташований недалеко від Києва - всього в 45 хвилинах їзди - в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів. Маршрутки курсують з Києва від станції метро "Видубичі" (вихід з метро в бік супермаркету "Фуршет") відповідно до розкладу на сайті.

Детальна інформація: www.parkkyivrus.com

Під Києвом пройде шоу унікального формату

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