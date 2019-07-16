Під Києвом пройде Мотофестиваль "Heady wind "і шоу коней

Князівство Київська Русь ( "Парк Київська Русь") запрошує 19-21 липня здійснити незабутню подорож у часі в епоху відважних лицарів і провести ці дні в Стародавньому Києві в Князівстві Київська Русь. Всіх байкерів, любителів мотоциклів, а також бажаючих здорово провести вихідні очікує яскравий другий Мотофестиваль "Heady Wind".

У Князівстві Київська Русь можна буде пройтися по вуличках середньовічного міста, побачити дерев'яні оборонні споруди, садиби киян Х-ХII століть, відтворений перший християнський храм на Русі, насолодитися експозиціями під відкритим небом і в музеях, побачити колоритних жителів Середньовіччя або навіть покататися на коні з княжої стайні. Протягом трьох днів відвідувачі не тільки побачать Стародавній Київ, а й стануть частиною історії, відчують його дух.

Крім знайомства з нашою історією, гостей Древнього Києва 19-21 липня чекає насичена програма, яка буде цікава всім, від малого до великого, і жінкам, і чоловікам. У п'ятницю, 19 липня, в Древній Київ почнуть з'їжджатися байкери з різних куточків України та зарубіжжя. Традиційно буде організована мотоколона з Києва. О 18:00 всі бажаючі приєднатися зустрічаються біля Видубицького монастиря (вул. Видубецька, за мостом ім. Патона на виїзді з центру). Старт колони о 19:00. А супроводжують колону – як завжди мужні, сміливі, відповідальні професіонали Мотобата.

У п'ятницю, 19 липня, в Стародавньому Києві почнеться програма на головному ристалище з 20:00 і триватиме до пізньої ночі. Почнуть дійство молоді таланти і досвідчені музиканти. А на десерт – божевільні і запальні Pochep Beat. На сцені фестивалю – "Людина року", "Краща скрипка Європи", що виконує твори в стилі "симфонічний рок". Любителі якісної музики – це для вас. Також чоловіків очікує подарунок – танці від струнких і запальних дівчат. Як гудзики, будемо відриватися, скільки вистачить сил! Для зручності гостей на території облаштовані чисті туалети, душі, і звичайно ж – працюватимуть точки харчування з смачними стравами, м'ясом з багаття і напоями.

У суботу, 20 липня, фестиваль продовжиться. Стародавній Київ відкриється для відвідувачів з 10:00, а після 11:00 розпочнуться працювати музеї, експозиції, локації, майстер-класи та інші розваги. А близько 14:00 на головному ристалище почнеться урочисте відкриття з історичними персонажами, кінними виступами і самим князем київським Володимиром Великим. Гості зможуть взяти участь у веселій активній програмі, приєднатися до перетягування каната і танцювальним флеш-моби.

До 19:00 на гостей чекають видовищні дійства на головному ристалище: кінні шоу, театралізовані програми, ігри з глядачами і флеш-моби, показ коней історичних порід і багато іншого. Також в суботу на Дитинці Києва можна буде насолодитися показом умінь і талантів дитячого мотоклубу з Білорусі (Мінськ) та інших колективів. Потішні мотособака, захоплюючі кінно-трюкові програми і забавні поросята подарують гостям незабутні враження.

У Стародавньому Києві кожен може вибрати заняття до душі: постріляти з лука, приміряти костюм часів Київської Русі і провести фотосесію, покататися на коні або в екіпажі, викарбувати монету "на щастя", відпочити на березі мальовничого Лісового озера, політати на канатному спуску "Полетайло ", взяти участь у різноманітних майстер-класах. Також можна буде придбати на ярмарку майстрів або виготовити самому оригінальні сувеніри.

Покуштувати дуже смачних страв, приготованих як за сучасними, так і за середньовічними рецептами, можна в Княжій корчмі, в питному "25 рун" і в альтанках на території. А для того, хто хоче продовжити свій відпочинок ще на день, є можливість залишитися на ніч в будинку готельного типу "4 кімнати" і в хостелі, попередньо забронювавши місця.

З 19:00 до 22:00 програма продовжиться на амфітеатрі і плавно перейде близько 22:00 в запальний танцпол з виступом Dj Наташа Ростова. Музика і танці триватимуть допізна.

Друзі та партнери фестивалю: поліграфічна компанія Gala Print, команда професіоналів по Польотам на параплані, Радіостанція "Київ 98 ФМ" та інші ЗМІ, екіпаж яхти "Надія", МСС Chopper Brothers і безліч інших.

У неділю, 21 липня, на гостей чекає шоу-програма "Світ коней", яка розпочнеться о 14:00. Гостей чекають захоплюючі кінні виступи, презентація коней унікальних історичних порід, верхова стрільба з лука від кращих кінних лучників країни і можливість провести день в атмосфері Київської Русі, самому ставши частиною середньовічного міста – Стародавнього Києва.

Стародавній Київ розташований недалеко від Києва сучасного - в 45 хвилинах їзди - в селі Копачів Обухівського району Київської області.

Ціна вхідних квитків:

19 липня: повний квиток для чоловіків – 250 грн. (квиток дійсний на 3 дні 19, 20 і 21 липня), для дівчат - 100 грн., для пенсіонерів – 150 грн., для школярів – 60 грн., дошкільнятам - безкоштовно.

20 липня: квиток - 200 грн., Для дівчат на мотоциклах – 100 грн., Для пенсіонерів і студентів - 150 грн., Для дітей шкільного віку - 60 грн., Дошкільнятам - безкоштовно.

21 липня: для дорослих – 170 грн., Для пенсіонерів і студентів – 150 грн., Для школярів – 60 грн., Дошкільнятам – безкоштовно.

Маршрутки курсують від станції метро "Видубичі" відповідно до розкладу на сайті parkkyivrus.com

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