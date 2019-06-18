Під Києвом пройде міжнародний турнір кінних лучників

22 і 23 червня Стародавній Київ Князівства Київська Русь ( "Парк Київська Русь") запрошує всіх на грандіозну подію червня – Міжнародний фестиваль кінних бойових мистецтв "Скіфи".

У Стародавній Київ з'їдуться кращі кінні лучники з Європи та Азії, щоб позмагатися в захоплюючому мистецтві стрільби з лука верхи на коні. Також на гостей чекають прогулянки на конях, смачні страви з багаття, ігри та забави, канатний спуск, музеї і можливість ночівлі.

"Парк Київська Русь" – це один з найбільших історико-культурних комплексів Європи, який не має аналогів у всьому світі. Тут на основі наукових знань НАН України відтворюється Київ V-ХIII століть в його натуральному розмірі, в масштабі 1: 1.

Гостей Фестивалю "Скіфи" чекає насичена програма: це і кінно-трюкові виступи, і змагання, в тому числі – показові виступи по володінню древніми бойовими мистецтвами, і інтерактиви з відвідувачами і ще багато цікавого.

Головною подією Фестівалю стане міжнародний турнір кінних лучників. Досвідчені спортсмени-віртуози з різних країн змагатимуться у влучності стрільби з традиційного (історичного) лука верхи на коні на повному скаку. Це неймовірно складне завдання для учасників змагань, але в той же час, азартне і захоплююче видовище для глядачів. Змагання кінних лучників будуть проходити Древньокиївська стилі: по кільцю в чотири мішені і по прямій в одну мішень за заїзд. Також в суботу буде проводитися ще й "Нічний кінний лучник".

Також гості Князівства побачать показові виступи акторів-каскадерів кінно-трюкового театру Стародавнього Києва по віртуозному володінню різними видами середньовічної зброї: мечами, списами, сулицями. Крім того вершники і їх вірні чотириногі друзі продемонструють елементи бойової джигитовки: різні трюки, які зараз використовуються в показових виступах, а в минулому допомагали в битві або рятували життя в бою.

Спортсмени та актори-каскадери будуть виступати в тандемі з унікальними кіньми історичних порід, зібраних з усього світу в Княжій стайні. Деяких з цих коней в Україні більше ніде не побачити, адже вони були привезені в нашу країну в єдиному екземплярі. Коней можна буде погладити, сфотографуватися з ними, покататися верхи або в екіпажі.

Гості Князівства будуть не просто глядачами на фестивалі, а зможуть стати активними учасниками вистави, взявши участь у веселих і цікавих іграх і конкурсах, слов'янських забавах, запальних хороводах і танцювальних флеш-мобах.

Кульмінацією фестивальної програми стане стрільба з величезного метальної зброї, требушет, палаючими ядрами.

Гості Стародавнього Києва відчують себе повноправними жителями середньовічного міста. Відвідувачі зможуть скуштувати смачних страв, приготованих на вогнищі, прогулятися по стародавніх вулицях, оглянути шедеври архітектури, відвідати садиби киян Х-ХІІ століть, піднятися на дво х'ярусную оборонну стіну "Забороль", зайти в відтворену унікальну діючу Василівської церкви Х-го століття і поставити свічку за здоров'я близьких. Крім цього в Князівстві можна відвідати музеї історичного костюма, середньовічної музики і дерев'яного зодчества, огляді ть експозиції облогової техніки, середньовічного кораблебудування і тортур.

Відвідувачі зможуть постріляти з лука та покидати ножі в середньовічному тирі, пролетіти на канатному спуску над Лісовим озером, відвідати майстер-клас з гончарства, приміряти костюми часів Київської Русі і влаштувати яскраву фотосесію. Дітки від 2 до 12 років зможуть розважитися в мотузковому кубі-лабіринті "Мишоловка". А любителів екстриму чекають швидкісна гірка "Змій Горинич" і канатний спуск "Полетайло" з маршрутами різної протяжності і складності.

Відпочити від суєти середньовічного міста можна у прохолодного живописного Лісового озера.

Покуштувати середньовічних напоїв і страв, приготованих на вогнищі, можна в прохолодній Княжої корчмі, питні "25 рун" і альтанках на свіжому повітрі.

А для тих, хто вирішить продовжити відпочинок ще на день, є можливість залишитися на нічліг в будинку готельного типу "4 кімнати" і хостелі, попередньо забронювавши місця.

Стародавній Київ відкривається о 10:00. Програма розпочнеться о 13:30 і триватиме в суботу, 22 червня до 23:00, в неділю 23 червня – до 19:00.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого – 250 грн., Для пенсіонерів і студентів - 150 грн., Для дітей шкільного віку - 60 грн., Дошкільнятам - безкоштовно.

Стародавній Київ в Князівстві Київська Русь розташований недалеко від Києва сучасного - всього в 45 хвилинах їзди - в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів. Маршрутки курсують з Києва від ст. м. "Видубичі" (вихід з метро в бік супермаркету "Фуршет") відповідно до розкладу на сайті.

Детальна інформація: www.parkkyivrus.com

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