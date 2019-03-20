Під Києвом покажуть унікальних тварин

23 і 24 березня в Стародавньому Києві Князівства Київська Русь ( "Парк Київська Русь") пройде шоу-програма "Світ коней", яка познайомить гостей з кіньми рідкісних стародавніх порід, зібраних з усього світу. На відвідувачів чекає незабутня подорож у часі в епоху середньовіччя з кінно-трюкових виступами, слов'янськими забавами, майстер-класами, катанням на конях, смачними стравами, приготованими на багатті, канатним спуском ... І все це в справжньому, живому середньовічному місті.

Стародавній Київ запрошує в гості, щоб після довгої зими насолодитися весняним сонечком і провести вихідні на свіжому повітрі, в справжньому середньовічному місті.

Тут на основі знань сучасної науки відтворюється столиця великої середньовічної держави Київська Русь в межах історичного центру, відомого як Київський Дитинець або Град Володимира V-XIII століть. А також відтворюється атмосфера, дух цієї славної епохи.

У Стародавньому Києві гості побачать унікальну дерев'яну оборонну стіну "Забороль" - найдовше реконструйоване оборонна споруда, яка не має аналогів у всьому світі. А також такі шедеври середньовічної архітектури, як: Михайлівські ворота (висотою 21 метр), Терем Ярослава Мудрого, Ярославові ворота, князівські трибуни і сторожові вежі, садиби киян X-XIІ століть і багато іншого. Тільки тут можна побачити відтворений перший християнський храм, зведений після Хрещення Русі - діючу дерев'яну Василівську церкву X століття. Відвідавши її можна побачити, в яких церквах молилися наші предки, поставити свічку за здоров'я близьких, а також організувати хрестини або вінчання.

Відкрито музеї історичного костюма, середньовічної музики і дерев'яного зодчества, експозиції облогової техніки, кораблебудування, середньовічну катівню.

Справжньою перлиною не тільки Стародавнього Києва, а й сучасної України, є колекція унікальних коней історичних порід, зібраних з усього світу в Князівстві. Всі ці породи були виведені тисячі років тому. Тут можна побачити коней – бойових побратимів Олександра Македонського, Дарія Великого, Чингісхана. Також відвідувачі зможуть дізнатися багато цікавих фактів про коней, підійти до них і погладити, сфотографуватися з ними і проїхатися верхи або в екіпажі.

23 і 24 березня ці унікальні коні будуть головними "зірками програми", звичайно, в тандемі з досвідченими вершниками, акторами-каскадерами кінно-трюкового театру. Всі коні пройшли курс дресирування, щоб з успіхом брати участь в кінних шоу, як в Україні, так і за кордоном. І в ці дні вони покажуть свої вміння і вразять глядачів бездоганним виконанням номерів шоу-програми.

Крім кінно-трюкових виступів жителі Древнього Києва підготували для гостей ще безліч розваг. Це і театралізовані постановки на давньослов'янське тематику, цікаві та пізнавальні і для дітей, і для дорослих, і веселі ігри і конкурси, і запальні слов'янські хороводи, і майстер-класи, і танцювальні флеш-моби.

Гості Князівства будуть не просто спостерігати за веселощами, а й стануть активними учасниками програми, приєднавшись до веселого дійства.

У Князівстві можна цікаво і активно провести час, занурившись в унікальну атмосферу середньовіччя, відвідати історичні музеї та експозиції, політати на канатному спуску "Полетайло", спуститися зі швидкісної гірки "Змій Горинич", постріляти з лука, викарбувати монету "на щастя". Любителів фотосесій чекають безліч колоритних локацій, а також Княжа костюмерна, де можна взяти напрокат історичні костюми часів Київської Русі. Дітей порадує яскравий і безпечний куб-лабіринт "Мишоловка". У сувенірній крамниці можна вибрати на пам'ять оригінальний сувенір ручної роботи.

Відпочити і покуштувати смачних напоїв і страв, приготованих на вогнищі, можна в Княжій корчмі і в альтанках на свіжому повітрі.

Хто захоче продовжити свою подорож ще на день, може залишитися на ніч в комфортабельному будинку готельного типу, попередньо забронювавши місця.

Стародавній Київ відкривається о 10:00. Програма розпочнеться о 13: 3 0, триватиме до 1 8: 00.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого - 170 грн., Для пенсіонерів і студентів - 150 грн., Для дітей шкільного віку - 60 грн., Для дошкільнят - безкоштовно.

Стародавній Київ в Князівстві "Київська Русь" розташований недалеко від Києва - всього в 45 хвилинах їзди - в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів. Маршрутки курсують з Києва від станції метро "Видубичі" (вихід з метро в бік супермаркету "Фуршет") відповідно до розкладу на сайті.

Детальна інформація: www. parkkyivrus. com

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