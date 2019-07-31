Під Києвом покажуть унікальних стародавніх тварин

3 і 4 серпня Стародавній Київ Князівства Київська Русь ( "Парк Київська Русь") запрошує здійснити захоплюючу подорож за часів Київської Русі і провести вихідні весело і пізнавально.

На гостей чекає яскрава програма з кінними шоу, живим вокалом, веселими забавами, хороводами, катання на конях, смачні страви з багаття, майстер-класи та багато цікавого з життя середньовічного міста.

У "Парку Київська Русь" на основі сучасних наукових знань відтворюється Київ V-ХIII століть в його реальних історичних розмірах. Тільки в Князівстві можна побачити шедеври середньовічного дерев'яного зодчества: монументальне оборонна споруда "Забороль" (довжиною 300 метрів), Михайлівські ворота (висотою 21 метр), князівські тереми і трибуни, садиби киян Х-ХII століть, єдине в Україні чинне стан облоги знаряддя – требушет , а також унікальну відтворену Василівської церкви Х століття. Це діюча церква, в неї можна зайти і не тільки побачити, в яких храмах молилися наші предки, а й самим поставити свічку за здоров'я близьких. Також в Василівської церкви можна організувати хрестини і вінчання.

Також на території Князівства відвідувачів чекають музеї та експозиції.

Гості Стародавнього Києва побачать, якою насправді була життя в Київській Русі. Тут можна прогулятися старовинними вуличками, почути скрип возових коліс, приміряти шолом і кольчугу, взяти в руки справжню середньовічну зброю, сісти в сідло бойового коня, вистрілити з лука, вловити запахи гончарної глини та дерев'яних будівель.

У ці вихідні дні в Стародавньому Києві пройде шоу-програма "Світ коней". Гостям представлять колекцію коней рідкісних стародавніх порід, зібраних з усього світу в Княжій стайні. Представники деяких порід завезені в Україну в єдиному екземплярі. Можна буде прогулятися верхи на конях, зробити фото для соц. мереж і доторкнутися до світу цих прекрасних тварин.

Відвідувачі дізнаються багато цікавого про походження порід, їх особливості, про те, яку роль в історії людства вони зіграли і про те, які історичні особистості тримали цих коней в своїх стайнях і їздили верхи на них.

3 і 4 серпня гостей Князівства чекає цікава розважальна програма. Її головними героями будуть не бояри або богатирі, а їхні вірні супутники і добрі друзі – коні з Княжої стайні Стародавнього Києва. У тісному тандемі з досвідченими вершниками – акторами-каскадерами коні вразять глядачів бездоганним виконанням неймовірних трюків.

І, як завжди, гості Князівства Київська Русь будуть не просто спостерігати за тим, що відбувається на ристалище, але зможуть долучитися до дійства і взяти участь в давньослов'янських забавах, веселих конкурсах, іграх, в запальних хороводах і танцювальних флеш-мобах.

Кожен бажаючий, від малого до великого, зможе долучитися до цікавих розваг і ремеслам: покататися на породистих конях верхи або в екіпажі, постріляти з лука та покидати списи в середньовічному тирі, пролетіти на канатному спуску "Полетайло" і швидкісний гірці "Змій Горинич", викарбувати монету "на щастя", пройти майстер-клас з гончарства, приміряти костюми епохи Київської Русі і влаштувати яскраву фотосесію.

Відпочити від суєти середньовічного міста можна на пляжі біля мальовничого Лісового озера.

Поласувати стравами і напоями, приготованими як за сучасними, так і за середньовічними рецептами, можна буде в прохолодній Княжої корчмі, в питних "25 рун" і в альтанках на свіжому повітрі.

Бажаючі продовжити відпочинок ще на один день, можуть залишитися на ніч в будинку готельного типу "4 кімнати", в хостелі або кемпінгу при попередньому бронюванні.

У Князівстві Київська Русь відроджуються традиційні для України стародавні кінні бойові мистецтва: джигітування і верхова стрільба з лука. Тут регулярно проходять міжнародні змагання з цим стародавні видів спорту. Для розвитку цих бойових мистецтв відкрита школа кінних лучників. Стати її учнем дуже просто: потрібно звернутися до організаторів в Стародавньому Києві або зв'язатися по тел. (044) 461-99-37. І вже на першому занятті можна навчитися керувати конем і влучно стріляти з лука.

Стародавній Київ відкривається о 10:00, програма розпочнеться о 14:00 і триватиме орієнтовно до 19:00.

Стародавній Київ в "Парку Київська Русь" розташований в с. Копачів, Обухівський район, Київська область. Курсують маршрутки з Києва від станції метро "Видубичі".

Ціна квитка: повний квиток для дорослого – 190 грн., Для пенсіонерів і студентів – 150 грн., Для дітей шкільного віку – 60 грн., Для дошкільнят – безкоштовно.

Детальна інформація на сайті www.parkkyivrus.com

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