Під Києвом битимуться Княжі дружинники

1 вересня Древній Київ в Князівстві Київська Русь ("Парк Київська Русь") запрошує на кінно-трюкове шоу "Княжа дружина".

Гості на власні очі побачать лицарський турнір, Княже полювання, кінно-трюкові виступи, візьмуть участь в давньослов'янських забавах, обрядах, запальних хороводах і майстер-класах. Також гостей чекають прогулянки на конях, смачні страви з багаття, майстер-класи та багато іншого з життя середньовічного міста.

Найкращий спосіб відзначити 1 вересня - День знань - це дізнатися багато нового і зробити власні відкриття, здійснивши подорож у часі на тисячу років назад, в епоху Київської Русі. Для цього потрібно приїхати до Князівства Київська Русь. Адже тут відтворюється Київ V - XIІІ століть в повному масштабі на основі знань сучасної науки, а також відроджується атмосфера і дух тієї епохи.

Гості Древнього Києва побачать, яким насправді було життя в Київській Русі, прогуляються старовинними вуличками, почують живу мову наших пращурів, що буде лунати під час деяких дійств. Дізнатися більше про життя русичів можна, відвідавши майстер-класи, музеї історичного костюма і дерев'яного зодчества, оглянувши експозиції облогової техніки, кораблебудування і середньовічних тортур.

Тільки тут гості побачать одне з див не тільки Древнього Києва, а й усієї сучасної України – унікальних коней рідкісних стародавніх порід, зібраних з усього світу в Княжій стайні. До цих прекрасних скакунів можна підійти, погладити, сфотографуватися з ними, а також проїхатися на них верхи або в екіпажі.

1 вересня з 14:00 і до вечора проходитиме розважально-пізнавальна програма "Княжа дружина", присвячена епосі богатирів. Гості побачать, які обладунки та зброю використовували середньовічні лицарі в боях. А бажаючі зможуть і самі одягатися в старовинну бойову амуніцію і самому відчути, як це – вдягнути на себе десятки кілограмів заліза.

На великому ристалищі гостям покажуть, як проходила підготовка лицарів до турнірів. А потім - і сам турнір. Також перед глядачами розгорнеться "Князівське полювання" - гумористичне дійство від акторів-каскадерів кінно-трюкового театру. Крім цього відвідувачі побачать веселі та пізнавальні постановки на давньослов'янську тематику, де головні ролі, поряд з людьми, будуть виконувати унікальні коні історичних порід.

І, як завжди, гості Князівства будуть не просто спостерігати за тим, що відбувається на сцені, але зможуть долучитися до дійства, до веселих давньослов’янських ігор, хороводів і навіть взяти участь в лучному турнірі княжих дружинників.

У Древньому Києві є все, аби кожен гість відчув себе повноправним мешканцем середньовічного міста. Тут можна приміряти історичні костюми часів Київської Русі, навчитися влучно стріляти з лука, метати ножі і карбувати монети "на щастя". Любителів екстриму порадують швидкісна гірка "Змій Горинич" і канатний спуск "Політайло". А дітей чекає яскравий і безпечний куб-лабіринт "Мишоловка".

Відпочити від суєти середньовічного міста можна біля мальовничого Лісового озера. Скуштувати дуже смачних напоїв і страв, приготованих на вогнищі, можна в Княжій корчмі і в альтанках на свіжому повітрі.

Хто захоче продовжити свою подорож в середньовіччі ще на день, може залишитися з ночівлею в будинку готельного типу "4 кімнати" або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

У Князівстві можна освоїти стародавнє бойове мистецтво верхової стрільби з лука, записавшись в школу кінних лучників. Для цього потрібно звернутися до організаторів в Древньому Києві або зв'язатися по тел. (044) 461-99-37. І вже на першому занятті можна керувати конем і влучно стріляти з лука по мішенях, долучаючись до бойовим традиціям наших предків!

Древній Київ відкривається о 10:00, програма розпочнеться о 14:00 і триватиме орієнтовно до 19:00.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого - 190 грн., Для пенсіонерів і студентів - 150 грн., Для дітей шкільного віку - 60 грн., Для дошкільнят - безкоштовно.

Древній Київ в Князівстві Київська Русь розташований в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів.

Курсують маршрутки з Києва від станції метро "Видубичі".

Детальна інформація на сайті www.parkkyivrus.com

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