Під Києвом 20-21 квітня змагатимуться кінні каскадери

20 і 21 квітня Стародавній Київ в Князівстві Київська Русь ( "Парк Київська Русь") запрошує на фестиваль кінно-трюкового мистецтва "Кентаври". Кращі кінні каскадери України вразять гостей неймовірними трюками на повному скаку: арабески, обриви, пістолети, французькі хрести! А також: катання на конях, хороводи та забави з гостями, майстер-класи, канатний спуск і дитячий куб-лабіринт, музеї, експозиції і навіть стрільба з требушет вогняними ядрами. І все це в справжньому, живому середньовічному місті.

20 і 21 квітня в Стародавньому Києві "Парку Київська Русь" відбудеться фестиваль кінно-трюкового мистецтва "Кентаври". Він уже 8 років поспіль відкриває гостям унікальний світ каскадерського мистецтва, можна побачити тільки в кіно і на даному заході.

В Князівство з'їдуться кращі кінні каскадери України, які представляють нашу країну на міжнародних змаганнях і беруть участь в світових шоу-програмах і кінозйомках. Організатори фестивалю: "Парк Київська Русь", Об'єднана Ліга професійних кінних каскадерів України.

Протягом двох днів в оточенні архітектури Стародавнього Києва відважні вершники і вершниці, дорослі і зовсім юні, вразять глядачів неймовірними трюками: їзда вгору ногами, задом наперед, відразу на двох конях, вони будуть прослизати під конем, вибудовувати "піраміди". І все це на повному скаку!

Крім неймовірних трюків гості побачать коней рідкісних історичних порід, зібраних з усього світу в "Княжій стайні". До коням можна буде підійти, погладити, сфотографуватися і покататися верхи або в екіпажі.

Змагання з джигитовке доповнять веселі та пізнавальні театралізовані постановки на давньослов'янське тематику у виконанні акторів театру Стародавнього Києва. Жителі Давнього Києва запросять гостей взяти участь в цікавих конкурсах, іграх, запальних слов'янських хороводах та танцювальних флеш-мобах.

Відпочити і покуштувати смачних напоїв і страв, приготованих на відкритому вогні, можна буде в Княжій корчмі, в питних "25 рун" і в альтанках.

Постріляти з лука та покидати ножі можна в середньовічному тирі, а на монетному дворі – викарбувати монету "на щастя". Любителів екстриму чекають швидкісна гірка "Змій Горинич" і зіп-лайн "Полетайло" з маршрутами різної складності і протяжності. А діти будуть в захваті від яскравого і безпечного куба-лабіринту "Мишоловка".

Гості "Парку Київська Русь" дізнаються багато цікавого про життя наших предків, відвідавши музеї історичного костюма і дерев'яного зодчества, оглянувши експозиції облогової техніки, середньовічного кораблебудування і тортур. Придбати оригінальні сувеніри ручної роботи і унікальну книгу "давньослов'янського розмовник" для спілкування на стародавній мові наших предків можна буде в сувенірній крамниці і на ярмарку майстрів.

На завершення гостей чекає яскрава вечірня вогняна програма зі стріляниною з величезного метальної зброї, требушет, палаючими ядрами.

Для того, хто побажає продовжити відпочинок ще на день, є можливість залишитися на нічліг в будинку готельного типу "4 кімнати" і хостелі, попередньо забронювавши місця.

"Парк Київська Русь" - це унікальний комплекс, який не має аналогів у всьому світі. На основі знань сучасної науки відтворюється Стародавній Київ V-ХІІІ століть в його натуральному розмірі, в масштабі 1: 1.

Стародавній Київ відкривається о 10:00, програма розпочнеться о 13:30 і триватиме в суботу 20 квітня до 21:00, в неділю 21 квітня до 20:00.

Вартість квитків: повний квиток для дорослого – 250 грн. , Для пенсіонерів і студентів – 150 грн., Для дітей шкільного віку – 60 грн., Для дошкільнят – безкоштовно.

Стародавній Київ в Князівстві Київська Русь розташований в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів.

Курсують маршрутки з Києва від станції метро "Видубичі" відповідно до розкладу на сайті.

Детальна інформація: www.parkkyivrus.com

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