ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СпортLady

/Афіша

Під Києвом 20-21 квітня змагатимуться кінні каскадери

506Читати матеріал російською

20 і 21 квітня Стародавній Київ в Князівстві Київська Русь ( "Парк Київська Русь") запрошує на фестиваль кінно-трюкового мистецтва "Кентаври". Кращі кінні каскадери України вразять гостей неймовірними трюками на повному скаку: арабески, обриви, пістолети, французькі хрести! А також: катання на конях, хороводи та забави з гостями, майстер-класи, канатний спуск і дитячий куб-лабіринт, музеї, експозиції і навіть стрільба з требушет вогняними ядрами. І все це в справжньому, живому середньовічному місті.

Під Києвом 20-21 квітня змагатимуться кінні каскадери

20 і 21 квітня в Стародавньому Києві "Парку Київська Русь" відбудеться фестиваль кінно-трюкового мистецтва "Кентаври". Він уже 8 років поспіль відкриває гостям унікальний світ каскадерського мистецтва, можна побачити тільки в кіно і на даному заході.

В Князівство з'їдуться кращі кінні каскадери України, які представляють нашу країну на міжнародних змаганнях і беруть участь в світових шоу-програмах і кінозйомках. Організатори фестивалю: "Парк Київська Русь", Об'єднана Ліга професійних кінних каскадерів України.

Протягом двох днів в оточенні архітектури Стародавнього Києва відважні вершники і вершниці, дорослі і зовсім юні, вразять глядачів неймовірними трюками: їзда вгору ногами, задом наперед, відразу на двох конях, вони будуть прослизати під конем, вибудовувати "піраміди". І все це на повному скаку!

Під Києвом 20-21 квітня змагатимуться кінні каскадери

Крім неймовірних трюків гості побачать коней рідкісних історичних порід, зібраних з усього світу в "Княжій стайні". До коням можна буде підійти, погладити, сфотографуватися і покататися верхи або в екіпажі.

Змагання з джигитовке доповнять веселі та пізнавальні театралізовані постановки на давньослов'янське тематику у виконанні акторів театру Стародавнього Києва. Жителі Давнього Києва запросять гостей взяти участь в цікавих конкурсах, іграх, запальних слов'янських хороводах та танцювальних флеш-мобах.

Відпочити і покуштувати смачних напоїв і страв, приготованих на відкритому вогні, можна буде в Княжій корчмі, в питних "25 рун" і в альтанках.

Під Києвом 20-21 квітня змагатимуться кінні каскадери

Постріляти з лука та покидати ножі можна в середньовічному тирі, а на монетному дворі – викарбувати монету "на щастя". Любителів екстриму чекають швидкісна гірка "Змій Горинич" і зіп-лайн "Полетайло" з маршрутами різної складності і протяжності. А діти будуть в захваті від яскравого і безпечного куба-лабіринту "Мишоловка".

Гості "Парку Київська Русь" дізнаються багато цікавого про життя наших предків, відвідавши музеї історичного костюма і дерев'яного зодчества, оглянувши експозиції облогової техніки, середньовічного кораблебудування і тортур. Придбати оригінальні сувеніри ручної роботи і унікальну книгу "давньослов'янського розмовник" для спілкування на стародавній мові наших предків можна буде в сувенірній крамниці і на ярмарку майстрів.

Під Києвом 20-21 квітня змагатимуться кінні каскадери

На завершення гостей чекає яскрава вечірня вогняна програма зі стріляниною з величезного метальної зброї, требушет, палаючими ядрами.

Для того, хто побажає продовжити відпочинок ще на день, є можливість залишитися на нічліг в будинку готельного типу "4 кімнати" і хостелі, попередньо забронювавши місця.

"Парк Київська Русь" - це унікальний комплекс, який не має аналогів у всьому світі. На основі знань сучасної науки відтворюється Стародавній Київ V-ХІІІ століть в його натуральному розмірі, в масштабі 1: 1.

Стародавній Київ відкривається о 10:00, програма розпочнеться о 13:30 і триватиме в суботу 20 квітня до 21:00, в неділю 21 квітня до 20:00.

Під Києвом 20-21 квітня змагатимуться кінні каскадери

Вартість квитків: повний квиток для дорослого – 250 грн. , Для пенсіонерів і студентів – 150 грн., Для дітей шкільного віку – 60 грн., Для дошкільнят – безкоштовно.

Стародавній Київ в Князівстві Київська Русь розташований в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів.

Курсують маршрутки з Києва від станції метро "Видубичі" відповідно до розкладу на сайті.

Детальна інформація: www.parkkyivrus.com

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки