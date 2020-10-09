"Out of Scope": У Києві покажуть міжнародний проект, присвячений правам жінок

15 жовтня в просторі IZONE відбудеться відкриття виставки "Out of Scope", яка присвячена темі гендеру, прав і ролі жінок в сучасному світі. Тут будуть представлені кращі роботи іменитих українських і міжнародних художників, серед яких Ілля Чичкан, Валерія Трубіна, Марина Скугарєва, Маша Шубіна, Алевтина Кахідзе, Олександр Ройтбурд та інші. Відвідувачі зможуть побачити монументальні живописні роботи на тему гендеру, відеоінсталяції, скульптури, фотографії та графіку, створену на основі дослідження British Council і тд.

Виставка пройде в рамках проекту "Центр гендерної культурияк платформа для розширення прав і можливостей жінок та молоді", який фінансується Європейським Союзом. Ініціатором проекту стала галерея сучасного мистецтва Forsa Gallery, кураторами виступили арт-експертка, галеристка Аліса Нанавова, директорка ЦСМ "ЄрміловЦентр" Наталія Іванова і художниця Тетяна Малиновська.

"Out of Scope". Прес-служба

За словами організаторів, сучасний тренд на "сильну, стильну, самостійну" жінку виникає в спробах звільнити фемінність від кайданів Kinder, Küche, Kirche (Діти, Кухня, Церква). Але в реальності він перетворюється в нові рамкитого, якою має бути жінка. Out of Scope - це спроба вийти за ці межі в світ нескінченних можливостей, своєрідне Ельдорадо, де ти можеш бути (або не бути) собою (або кимось іншим), перетворитися на чоловіка, жити, як домогосподарка з 50-х і тому подібне …

"Проект повинен створити умови для глибокого занурення в контекст і пошуку іншої точки зору. Ми міркували над історією Рут Гінзбург, знаходили раритетні видання TIMES, присвячені темі гендеру, вивчали звіти British Council і обробляли інші джерела. Сподіваюся, нам вдалося зробити свій внесок у розкриття цієї теми і вказати нові шляхи та можливості" , - каже куратор проекту і засновниця Forsa Gallery Аліса Нанавова.

"Out of Scope". Прес-служба

В рамках проекту також відбудуться лекції директорки фонду Олени Пінчук Ольги Руднєвої, головного редактора buro24 / 7 Тетяни Соловей і автора книги "Чому в українському мистецтві є великі художниці" Катерини Яковенко.

Офіційне відкриття вернісажу відбудеться 15 жовтня в 18:30 в приміщенні IZONE за адресою вул. Набережно-Лугова 8.

Виставка триватиме до 30 жовтня.

Початок: 15 жовтня о 18:30

Час роботи: вт-нд з 11.00 до 20:00

Адреса: вул. Набережно-Лугова 8.

Вхід: безкоштовно