Оригінальний німецький колектив GREGORIAN виступить в Києві в грудні

GREGORIAN - оригінальний німецький колектив, який підкорив світ чарівними мелодіями і небесними голосами, вперше виступить в Україні в рамках Holy Chants Tour 2018 на підтримку однойменного альбому на сцені палацу "Україна" 4 грудня 2018 року.

На концерті Gregorian глядачі зможуть відправитися у грандіозну музичну подорож у минуле, поринути в атмосферу середньовіччя і почути живе виконання сучасних популярних мелодій у григоріанському стилі.

Оточена містичним ореолом група Gregorian вже давно стала самостійним музичним жанром з багатомільйонною армією шанувальників. Майже два десятиліття Gregorian представляють собою своєрідний музичний міст у часі, який з'єднав середньовічні григоріанські хорали і сучасні поп- і рок-композиції.

Струнке поєднання чоловічих голосів, співаків з британських кафедральних соборів, супроводжуване ансамблем і ангельським голосом співачки Амелії Брайтман (сестри Сари Брайтман), в поєднанні з дивовижними візуальними спецефектами, перетворюють кожне театралізоване шоу в незабутнє видовище.

Злагоджений чоловічий хоровий спів Gregorian вражає спектром звучання: від м'якого, оксамитового до суворого, нищівного своєю міццю вокалу. Голоси півчих зливаються в одне ціле, створюючи неповторну гармонію. Цього ефекту засновник колективу, композитор і звукорежисер Френк Петерсон вперше домігся, коли працював над першим альбомом музичного проекту Enigma. Ідея створити єдину в своєму роді групу Gregorian прийшла до нього абсолютно випадково. Одного разу Френк відвідав Королівський монастир в Іспанії. Як кожен європейський турист він пересувався по світу з плеєром, не знімаючи навушників з голови. Незважаючи на те, що в навушниках лунала рок-музика, досвідчений музикант і композитор розчув, як в сусідній залі монастирський хор виконував григоріанські піснеспіви. Дивовижне поєднання року та хору здалося йому цікавим. Так Френк Петерсон, який продюсував Принцесу, Сару Брайтман, Офру Хазу і багатьох інших відомих виконавців, відкрив новий жанр - у 1999 році, з альбому Gregorian "Masters of Chant" почалася історія тріумфального успіху блискучої ідеї, яка до цього дня залишається світовою сенсацією. Завдяки своєму унікальному неповторному звучанню Gregorian досягли неймовірного успіху і придбали армію прихильників по всьому світу.

В репертуарі Gregorian є як світові поп-хіти від Селін Діон, Мадонни і Мілен Фармер, так і класичні рок-композиції The Beatles, U2, Led Zeppelin, AC / DC, Queen, Aphrodite's Child, Deep Purple, Metallica, Rammstein та інших. Артисти виконують свої унікальні хоральні інтерпретації саундтреків до таких культових і оскароносних фільмів, як "Хрещений батько" і "Вогненні колісниці", "Філадельфія" і "Титанік", "Гладіатор" і "Володар кілець 3: Повернення Короля". Записує група різдвяні пісні та власні композиції.

Концерти Gregorian - це завжди потужний інструментальний супровід, наповнений світловими, лазерними і піротехнічними спецефектами, а на сцені панує неймовірна атмосфера середньовічної містики. За роки існування колективу по всьому світу було продано більше 10 мільйонів альбомів, в 18 країнах вони стали "золотими" і "платиновими". Шоу найуспішнішого німецького колективу відвідали більше двох з половиною мільйонів чоловік.

Знаменитий колектив готує для українських глядачів неймовірне масштабне шоу. Вокалісти в сутанах в супроводі музикантів, а також розкішні перформанси Амелії Брайтман створять у палаці "Україна" 4 грудня приголомшливу атмосферу неймовірного, містичного шоу, що запам’ятається надовго.