МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Афіша

Олег Скрипка виступить в Києві разом з сином: подробиці

2.1тЧитати матеріал російською

8 листопада в Будинку звукозапису Українського радіо відбудеться концерт Академічного оркестру народної та популярної музики. Солістами заходу стане дует лідера групи "ВВ" Олега Скрипки та його сина Устима.

"Якщо Устим виявив бажання співати і виступати, то це йому самому потрібно, і, безумовно, я його підтримую! Я дуже вдячний Устимові, що він відповідальний, це дуже добре. Вперше він виступав з оркестром в філармонії, коли приїжджав Робертіно Лоретті, співав на сцені разом з ним його пісні. І в цей вечір вони обов'язково пролунають!", - коментує Олег Скрипка.

Новини
Приймали як рідних: Олег Скрипка про участь в циганському фестивалі
Олег Скрипка виступить в Києві разом з сином: подробиці
Олег Скрипка виступить в Києві разом з сином: подробиці
Олег Скрипка виступить в Києві разом з сином: подробиці

Крім творів Лоретті, в програмі вечора заявлені популярні українські пісні, оперні арії, композиції з репертуару Сальваторе Адамо, Адель, групи "Воплі Відоплясова".

8 листопада 2018 року, Будинок звукозапису Українського радіо, 19.00. Квитки можна придбати в театральних касах міста.

Особа
Олег Скрипка
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги