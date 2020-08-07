Нове відкриття Британії: музикант Стівен Рідлі вперше виступить в Україні

14 жовтня 2020 року в Києві дасть концерт молодий британський музикант Стівен Рідлі – автор музики і текстів, віртуозний піаніст і чуттєвий вокаліст, який швидко набирає популярність в онлайні, отримує позитивні відгуки музичних критиків і збирає зали по всьому світу.

Концерт відбудеться в київському Міжнародному центрі культури і мистецтв, повідомила виданню OBOZREVATEL пресслужба артиста.

Також Рідлі планує дати концерт у Львівській опері 12 жовтня.

Стівен Рідлі Пресслужба

"Багато артистів відмовляються від мрії про велику сцену і повертаються до звичайного життя, часто втрачаючи багаторічну практику, але вибираючи стабільність. Стівен Рідлі зробив навпаки: відмовився від багатообіцяючої кар'єри в інвестиційному банкінгу, щоб реалізувати свою мрію стати успішним артистом. Я бачив виступи Стівена кілька разів, і мене дивує, як він відчуває пісні", – ділився раніше думкою про творчість Рідлі журналіст London Lifestyle Magazine Денні Вільямс.

Афіша концерту у Львові Прес-служба

Афіша концерту у Києві Пресслужба

Кілька фактів про Стівена Рідлі:

має бездоганну зовнішність і британські манери;

безпосередньо спілкується з фанатами в соціальних мережах;

часто грає вуличні концерти;

на концертах виконує як власні пісні, так і каверверсії світових хітів, які в його виконанні отримують нове прочитання;

восени планує представити дебютний альбом.

Важливо: під час концерту організатор події гарантує дотриматися всіх офіційних правил і норми безпеки, передбачених для проведення концертів в Україні цієї осені. Квитки можна придбати за посиланнями:

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний український гурт "Бумбокс" анонсував два унікальних шоу "Бідам усім на зло" в Києві. Концерти відбудуться 18 і 19 вересня в клубі Stereo Plaza два.