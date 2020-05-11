Номінанти “ЗОЛОТОЇ ЖАР-ПТИЦІ”-2020: дізнайся, хто з виконавців боротиметься за перемогу в музичній премії

Музичній премії, що встигла стати легендарною, не страшні жодні карантинні заходи. Цього року “Золота Жар-птиця” відбудеться в ефірі телеканалу М2.

Телеканал М2 готовий оголосити імена претендентів на заповітні “пера”. За почесне звання “Співачки року” змагатимуться чарівні Michelle Andrade, TARABAROVA, Тіна Кароль, NK | Настя Каменських та Злата Огнєвіч. Першість у категорії “Співак року” виборюватимуть Віталій Козловський, Сергій Бабкін, MÉLOVIN, Олег Винник і Kishe. Додамо, що для MÉLOVIN це перша “Золота Жар-птиця” в якості номінанта! Взагалі цього року премія має багато дебютантів у “перегонах”: гурти TVORCHI (“Інді”) та MOZGI (“Поп-гурт”), співаки ДОРОШ (“Балада року”) і Vlad Darwin (в тандемі з Alyosha, “Балада року”), співачки Shy (в тандемі з Pianoбой, “Інді”) і KAMALIYA (в тандемі з Rico Macho, “Народний хіт”). Такі різні, але такі потужні гурти “Время и Стекло” і THE HARDKISS заявлені аж у трьох номінаціях! “Компанію” за номінованістю їм складають співачки Michelle Andrade і NK | Настя Каменських.

Нагадаємо, що вже традиційно список претендентів на перемогу потрапить до експертної ради, яка шляхом таємного індивідуального голосування визначить переможців. Наступного ж дня після проведення національної музичної премії “Золота Жар-птиця” організатори опублікують анкети кожного з експертів, аби будь-який учасник чи глядач зміг порахувати бали і самостійно перевірити результати голосування.

До складу журі, як і раніше, увійшли радіо- й телепродюсери та відомі персони українського шоубізу: Роман Муха, Валентин Коваль, Натела Чхартішвілі-Зацаринна, Роман Недзельський, Олена Мозгова, Юрій Нікітін, Руслан Квінта, Віталій Климов, Віталій Дроздов, Валерій Сасковець, Олександр Рассказов, Євген Фешак, Роман Давидов, Антон Цеслик, Роман Кальмук, Вадим Лисиця, Андрій Великий, Сергій Кузін, Михайло Некрасов, Андрій Пасічник, Ігор Кондратюк, Євген Філатов, Євген Євтухов.

Повний список номінацій і номінантів національної музичної премії “Золота Жар-птиця” у 2020 році:

СПІВАЧКА РОКУ

Michelle Andrade

TARABAROVA

Тіна Кароль

NK | Настя Каменських

Злата Огнєвіч

СПІВАК РОКУ

Віталій Козловський

Сергiй Бабкiн

MÉLOVIN

Олег Винник

Kishe

ПОП-ГУРТ

Время и Стекло

TamerlanAlena

DZIDZIO

KAZKA

MOZGI

РОК-ГУРТ

Антитіла

THE HARDKISS

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Воплі Відоплясова

СКАЙ

ХІТ РОКУ

Сергій Бабкін – Моє кохання

Время и Стекло – Дим

NK | Настя Каменських – Обіцяю

MÉLOVIN – Ти

Злата Огнєвіч – Солодка кара

КЛІП РОКУ

TARABAROVA – Мені казково

NK | Настя Каменських – Обіцяю

Тіна Кароль – Вабити

THE HARDKISS – Жива

Michelle Andrade – Не знаю

БАЛАДА РОКУ

THE HARDKISS – Хто, як не ти

ДОРОШ – Де ти є

Антитіла – Буде син

Тіна Кароль & Юлія Саніна – Вільна

Alyosha & Vlad Darwin – Пірнай

НАРОДНИЙ ХІТ

Олег Винник – Роксолана

NK | Настя Каменських – Обіцяю

Андріана – Ча Ча Ча

KAMALIYA feat. Rico Macho – Наше LіТО

Наталка Карпа – Гойдай

ДЕНС-ХІТ

Время и Стекло – Дим

Артем Пивоваров – 2000

Kishe – #LOVE

BAKUN & Ірина Федишин – Просто танцюй

Michelle Andrade – Не знаю

ІНДІ

LAUD

KADNAY

Jamala feat. alyona alyona

TVORCHI

Shy & Pianoбой

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