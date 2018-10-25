МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Афіша

NIKITA LOMAKIN відкриє київський концерт всесвітньо відомого співака

1.2тЧитати матеріал російською

Співак NIKITA LOMAKIN готується до виступу на столичній сцені разом з DAN BALAN! 1 листопада в київському Палаці Спорту молодий і амбітний виконавець стане спеціальним гостем на великому сольному концерті DAN BALAN "VENTIGO".

- Ми з NIKITA LOMAKIN вже співпрацювали під час мого всеукраїнського туру, - коментує DAN BALAN. - Тоді він показав себе дуже впевнено на сцені і вразив високим рівнем своєї творчості! Я впевнений, що у цього молодого артиста - велике майбутнє і він цілком заслужено може стати проривом цього року!

NIKITA LOMAKIN відкриє київський концерт всесвітньо відомого співака
NIKITA LOMAKIN відкриє київський концерт всесвітньо відомого співака
NIKITA LOMAKIN відкриє київський концерт всесвітньо відомого співака

- Я ставлюся до DAN BALAN з величезною повагою, тому що він створив безумовні хіти, відомі на весь світ! - ділиться NIKITA LOMAKIN. - І головне: він не прив'язаний до певної локації, він справжній артист-космополіт, до цього треба прагнути! Цей співак кожним своїм рухом здатний прикувати до себе увагу публіки. Я знаю, що для DAN BALAN надзвичайно важливий цей сольний концерт у Палаці спорту, і мені приємно стати його частиною! Зроблю все, щоб цей виступ став грандіозною подією!

Новини
NIKITA LOMAKIN прокачав "Чорноморські Ігри" і представив новий трек

Наступний місяць буде знаковим для молодого співака: в листопаді NIKITA LOMAKIN порадує своїх шанувальників виходом міні-альбому, подробицями щодо якого артист пообіцяв ділитися на своїх сторінках в соціальних мережах.

- А не менше хвилюючим для мене є те, що через місяць після виступу разом з DAN BALAN, 1 грудня, я знову вийду на сцену Палацу спорту, тільки вже з власним номером на церемонії нагородження музичної премії "M1 Music Awards. 4 Seasons "! - каже NIKITA LOMAKIN. - Це було моєю мрією і метою, до якої я наполегливо йшов! Обіцяю: моя поява на "M1 Music Awards" буде дуже яскравим!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги