NIKITA LOMAKIN відкриє київський концерт всесвітньо відомого співака

Співак NIKITA LOMAKIN готується до виступу на столичній сцені разом з DAN BALAN! 1 листопада в київському Палаці Спорту молодий і амбітний виконавець стане спеціальним гостем на великому сольному концерті DAN BALAN "VENTIGO".

- Ми з NIKITA LOMAKIN вже співпрацювали під час мого всеукраїнського туру, - коментує DAN BALAN. - Тоді він показав себе дуже впевнено на сцені і вразив високим рівнем своєї творчості! Я впевнений, що у цього молодого артиста - велике майбутнє і він цілком заслужено може стати проривом цього року!

- Я ставлюся до DAN BALAN з величезною повагою, тому що він створив безумовні хіти, відомі на весь світ! - ділиться NIKITA LOMAKIN. - І головне: він не прив'язаний до певної локації, він справжній артист-космополіт, до цього треба прагнути! Цей співак кожним своїм рухом здатний прикувати до себе увагу публіки. Я знаю, що для DAN BALAN надзвичайно важливий цей сольний концерт у Палаці спорту, і мені приємно стати його частиною! Зроблю все, щоб цей виступ став грандіозною подією!

Наступний місяць буде знаковим для молодого співака: в листопаді NIKITA LOMAKIN порадує своїх шанувальників виходом міні-альбому, подробицями щодо якого артист пообіцяв ділитися на своїх сторінках в соціальних мережах.

- А не менше хвилюючим для мене є те, що через місяць після виступу разом з DAN BALAN, 1 грудня, я знову вийду на сцену Палацу спорту, тільки вже з власним номером на церемонії нагородження музичної премії "M1 Music Awards. 4 Seasons "! - каже NIKITA LOMAKIN. - Це було моєю мрією і метою, до якої я наполегливо йшов! Обіцяю: моя поява на "M1 Music Awards" буде дуже яскравим!