Nemiroff запрошує на Digestive Fest 2.0!
Новий сезон – "Медова Зима" – присвячений легендарній медовій з перцем Nemiroff De Luxe Honey Pepper. Тож з 18 грудня по 7 січня включно, відвідувачі закладів-партнерів фестивалю в Києві, Одесі, Львові, Харкові, Дніпрі та в Карпатах отримають диджестив як комплімент – легендарну авторську Nemiroff De Luxe Honey Pepper – в наборі до кожного замовлення.
Перший сезон фестивалю диджестивів, в якому взяло участь понад 5 тисяч гостей, виявив неабиякий інтерес до цієї культури. Тож бренд вирішив не зупинятись, і цього разу фестиваль виходить на національний масштаб – в ньому беруть участь заклади Києва, Львова, Одеси, Харкова, Дніпра та Карпат.
Нагадаємо, що Nemiroff продовжує розвивати культуру європейських курортів в Україні. Диджестив – це напій, який подають після їжі або до десерту. Він маэути міцним, з яскравим насиченим смаком та сміливим ароматом, як у Nemiroff De Luxe Honey Pepper. Вважається, що він очищає смакові рецептори та покращує процес травлення.
Авторська Nemiroff De Luxe Honey Pepper з багатим смаком завдячує спадщині оригінальних рецептів XVIII століття, однак вдосконалених та доповнених – у її складі аж 27 трав та спецій та втричі більше меду, ніж в традиційній "Українській медовій з перцем". В процесі виробництва напій проходить 11 рівнів фільтрації, включно з обробкою сріблом та платиною.
Зусилля бренду не залишились без уваги світових експертів: Nemiroff De Luxe Honey & Pepper відзначена міжнародними нагородами за смак на багатьох конкурсах у Лондоні, Берліні та Сан-Франциско.
Неповторність продукту підтверджує звання Vodka of the Year ("Горілка року"), отримане на конкурсі London Spirits Competition.
Тож з 18 грудня по 7 січня включно, відвідувачі закладів-партнерів фестивалю в Києві, Одесі, Львові, Харкові та Дніпрі отримають диджестив як комплімент – легендарну авторську Nemiroff De Luxe Honey Pepper – в наборі до кожного замовлення.
Деталі можна уточнити в офіціантів закладів:
Київ
1. За двома зайцями – Андріївський узвіз, 34
2. Каркас – вул. Мала Житомирська, 20Б
3. PM HALL – вул. Паркова дорога, 16А
4. Докер – вул. Богатирська, 25; вул. Набережно-Хрещатицька 13/5
5. GRILL DO BRASIL – бульвар Лесі Українки, 24
Одеса
1. Pizza & Grill – проспект Добровольського, 96А; вул. Генуезька, 3; вул. Академіка Вільямса, 66А
2. Slow Piggy – вул. Генуезька, 3Б; вул. Гаванна, 12/1
3. A Milano – Французький б-р, 22
4. Solo – вул. Академічна, 11А
5. Viet Corner – вул. Генуезька, 3Б
6. Satterraneo – вул. Буніна, 40
Львів
1. Галерея Лицарів – проспект Свободи, 16-18
2. Гопак – вул. Наукова, 2Б
3. Маестро – проспект В’ячеслава Чорновола, 22
4. Оцет – площа Ринок, 25
5. Королівська пивоварня – вул. Староєврейська, 9
6. STORY – вул. Академіка Андрія Сахарова, 41
Харків
1. Слобода – вул. 23-го Серпня, 34А
2. Чемодан – Кузнецький в’їзд, 27
3. АРМЕНиЯ – вул. 23-го Серпня, 31
4. Zori Meat Gastropub – Садовий проїзд, 2/16
5. Харитоновъ.Grill-Beer-Show – вул. Сумська, 5
Дніпро
1. Мамой клянусь – вул. Володимира Вернадського, 27
2. Плов хочу! – проспект Слобожанський, 128А
3. Reporter Restaurant & Coffee – вул. Барикадна, 2
4. GATSBY – вул. Івана Акінфієва, 30А
5. Бартоломео – вул. Набережна Перемоги, 9Б
6. Гуляй Поле – готельно-ресторанний комплекс, Дніпропетровська обл., Новомосковський район.
Карпати
1. Білий Дворик – вул. Суховоля, 14-16, Трускавець
2. Йо-Мойо – вул. Городище, 8, Трускавець
3. Джамбо – вул. Степана Бандери, 15, Східниця, Львівська область
4. Колиба Східницька – вул. Бориславська, 81, Східниця, Львівська область
5. Пансіонат Славський – вул. Устияновича, 35, Славське, Львівська область
6. Максим – вул. Шептицького, 6, Славське, Львівська область
7. Звенів – Орявчик, Львівська область
8. Вежа Ведмежа – вул. Опришків, 1, Волосянка, Львівська область
9. TAOR Karpaty Resort & Spa – вул. Івана Франка, 43, Коритище, Львівська область