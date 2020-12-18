Nemiroff запрошує на Digestive Fest 2.0!

Новий сезон – "Медова Зима" – присвячений легендарній медовій з перцем Nemiroff De Luxe Honey Pepper. Тож з 18 грудня по 7 січня включно, відвідувачі закладів-партнерів фестивалю в Києві, Одесі, Львові, Харкові, Дніпрі та в Карпатах отримають диджестив як комплімент – легендарну авторську Nemiroff De Luxe Honey Pepper – в наборі до кожного замовлення.

Перший сезон фестивалю диджестивів, в якому взяло участь понад 5 тисяч гостей, виявив неабиякий інтерес до цієї культури. Тож бренд вирішив не зупинятись, і цього разу фестиваль виходить на національний масштаб – в ньому беруть участь заклади Києва, Львова, Одеси, Харкова, Дніпра та Карпат.

Нагадаємо, що Nemiroff продовжує розвивати культуру європейських курортів в Україні. Диджестив – це напій, який подають після їжі або до десерту. Він маэути міцним, з яскравим насиченим смаком та сміливим ароматом, як у Nemiroff De Luxe Honey Pepper. Вважається, що він очищає смакові рецептори та покращує процес травлення.

Авторська Nemiroff De Luxe Honey Pepper з багатим смаком завдячує спадщині оригінальних рецептів XVIII століття, однак вдосконалених та доповнених – у її складі аж 27 трав та спецій та втричі більше меду, ніж в традиційній "Українській медовій з перцем". В процесі виробництва напій проходить 11 рівнів фільтрації, включно з обробкою сріблом та платиною.

Зусилля бренду не залишились без уваги світових експертів: Nemiroff De Luxe Honey & Pepper відзначена міжнародними нагородами за смак на багатьох конкурсах у Лондоні, Берліні та Сан-Франциско.

Неповторність продукту підтверджує звання Vodka of the Year ("Горілка року"), отримане на конкурсі London Spirits Competition.

Тож з 18 грудня по 7 січня включно, відвідувачі закладів-партнерів фестивалю в Києві, Одесі, Львові, Харкові та Дніпрі отримають диджестив як комплімент – легендарну авторську Nemiroff De Luxe Honey Pepper – в наборі до кожного замовлення.

Деталі можна уточнити в офіціантів закладів:

1. За двома зайцями – Андріївський узвіз, 34

2. Каркас – вул. Мала Житомирська, 20Б

3. PM HALL – вул. Паркова дорога, 16А

4. Докер – вул. Богатирська, 25; вул. Набережно-Хрещатицька 13/5

5. GRILL DO BRASIL – бульвар Лесі Українки, 24

1. Pizza & Grill – проспект Добровольського, 96А; вул. Генуезька, 3; вул. Академіка Вільямса, 66А

2. Slow Piggy – вул. Генуезька, 3Б; вул. Гаванна, 12/1

3. A Milano – Французький б-р, 22

4. Solo – вул. Академічна, 11А

5. Viet Corner – вул. Генуезька, 3Б

6. Satterraneo – вул. Буніна, 40

1. Галерея Лицарів – проспект Свободи, 16-18

2. Гопак – вул. Наукова, 2Б

3. Маестро – проспект В’ячеслава Чорновола, 22

4. Оцет – площа Ринок, 25

5. Королівська пивоварня – вул. Староєврейська, 9

6. STORY – вул. Академіка Андрія Сахарова, 41

1. Слобода – вул. 23-го Серпня, 34А

2. Чемодан – Кузнецький в’їзд, 27

3. АРМЕНиЯ – вул. 23-го Серпня, 31

4. Zori Meat Gastropub – Садовий проїзд, 2/16

5. Харитоновъ.Grill-Beer-Show – вул. Сумська, 5

1. Мамой клянусь – вул. Володимира Вернадського, 27

2. Плов хочу! – проспект Слобожанський, 128А

3. Reporter Restaurant & Coffee – вул. Барикадна, 2

4. GATSBY – вул. Івана Акінфієва, 30А

5. Бартоломео – вул. Набережна Перемоги, 9Б

6. Гуляй Поле – готельно-ресторанний комплекс, Дніпропетровська обл., Новомосковський район.

1. Білий Дворик – вул. Суховоля, 14-16, Трускавець

2. Йо-Мойо – вул. Городище, 8, Трускавець

3. Джамбо – вул. Степана Бандери, 15, Східниця, Львівська область

4. Колиба Східницька – вул. Бориславська, 81, Східниця, Львівська область

5. Пансіонат Славський – вул. Устияновича, 35, Славське, Львівська область

6. Максим – вул. Шептицького, 6, Славське, Львівська область

7. Звенів – Орявчик, Львівська область

8. Вежа Ведмежа – вул. Опришків, 1, Волосянка, Львівська область

9. TAOR Karpaty Resort & Spa – вул. Івана Франка, 43, Коритище, Львівська область