Національна оперета України запрошує у листопаді на прем'єру

Запрошуємо журналістів та критиків 12 листопада о 18:00 до Київського національного академічного театру оперети (м.Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3), де відбудеться преспідхід з нагоди презентації комедії "Прем’єра. Бродвейська історія"!

Комедія "Прем’єра. Бродвейська історія" – це постановка за п’єсою Джона Кромвелла "Прем’єра". У центрі сюжету – реальна історія життя відомої "зірки" Бродвею 30-40-х років минулого століття – Лоретти Тейлор. Актриса була улюбленицею провідного американського драматурга Тенессі Вільямса, вона зіграла у всіх його ранніх п'єсах, особливо підкоривши драматурга в ролі Аманди у "Скляному звіринці".

У творі Джона Кромвелла героїню звати Фанні Елліс. Її доля дуже схожа на долі багатьох американських "зірок". У зеніті слави вона почала надмірно вживати алкоголь і занапастила свою кар’єру. Особисте життя додавало "шрамів на душі". Єдина підтримка – Хеккі – служниця, костюмер і багаторічна подруга Фанні. Після майже десятирічної паузи, всіма забуту акторку заради сенсації запросили в один з театрів офф-Бродвею зіграти одну з її найуспішніших ролей молодості – Ірину Аркадіну у виставі "Чайка".

Повернення Фанні Елліс на сцену після великої перерви широко висвітлювалося в пресі. Втім американські продюсери вважали, що для справжньої сенсації необхідний скандал, а для цього гарні всі засоби: плітки, шантаж ... За пів години до прем’єри "Чайки" у гримерці акторки з’являється пляшка бренді від "палкого шанувальника". Чи піддасться Фанні спокусі, щоб погасити хвилювання перед виходом на сцену? Або ж вона самостійно поборе страх і зробить усе можливе, аби повернутися гідно на сцену як Жінка-Актриса після шаленого падіння? Про це – дізнаємося у виставі.

СПІКЕРИ:

Олександр БІЛОЗУБ – режисер, художник-постановник, з.д.м.України

Вадим ПРОКОПЕНКО – пластичне рішення, з.а.України

Богдан СТРУТИНСЬКИЙ – генеральний директор-художній керівник Національної оперети України, н.а.України

УВАГА! Акредитація журналістів обов’язкова!!!

Необхідно вказати ПІБ, видання, яке представляєте, контактний номер телефону.

Акредитація за тел./ viber: 097 675 20 29 або e - mail: hladkak @ ukr . net.