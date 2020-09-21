Національна оперета України презентує онлайн-проєкт "Перший крок у велике мистецтво"

Національна оперета України, за підтримки Українського культурного фонду, презентує новий онлайн проєкт для дітей, прем'єра якого відбудеться вже у жовтні.

"Перший крок у велике мистецтво" – це серія вистав, які знайомлять дітей із світом музики. Буде створено чотири вистави, які розкажуть дітям про музичні традиції різних країн та музичні інструменти (як традиційні, так і зовсім оригінальні). Глядачі дізнаються про творчість знаних композиторів, про цікаві факти та легенди світу музики.

Національна оперета України. Фото: Оксана Лазепко

Режисер вистав – запрошений до співпраці Богдан Поліщук. Художник – Олена Поліщук. Музичний керівник – Сергій Нестерук, хормейстер та диригент Театру оперети. Фотограф – Оксана Лазепко. Куратор проєкту – Тетяна Зілінська, менеджерка проєктів Театру оперети.

Національна оперета України. Фото: Оксана Лазепко

Розклад онлайн-прем’єр:

17 жовтня о 12:00 – "У ритмі Африки"

Вистава познайомить маленьких глядачів з етнічними африканськими музичними інструментами: кпанлого, берімбау, калімба та ін.

Національна оперета України. Фото: Оксана Лазепко

Юні глядачі поринуть у ритми Африки, познайомляться з чудернацькою крамничкою пані Іванки, де народжуються казки. А далі на них чекатимуть пригоди з вождем племені Нтомбінде на ім’я Омбва, Рожевим Фламінго, Змієм та багатьма іншими героями захопливої, майже невигаданої історії, про сміливого мрійника Тадіана, який врятував свій народ, тому що завжди йшов за покликанням свого серця і ніколи не зраджував собі!

Національна оперета України. Фото: Оксана Лазепко

18 жовтня о 12.00 – "Велика Jazz-подорож"

Вистава про розвиток джазового мистецтва. Діти відправляться у подорож до Америки з тієї ж таки крамнички пані Іванки, адже це персонаж, який присутній у всіх чотирьох виставах. Втім, цього разу діти разом з втікачами-рабами подолають шлях через всю Америку аж до блискучого Карнегі-холу. Саме там "Мамба-бенд" вперше зіграє джазові імпровізації, а сам стиль джаз назавжди завоює серця глядачів. Вистава наповнена кумедними ситуаціями, веселими пригодами та різними несподіваними відкриттями: наприклад, як українська колискова вплинула на створення всесвітньовідомого джазового хіта! Запрошуємо до перегляду!

Національна оперета України. Фото: Оксана Лазепко

24 жовтня о 12.00 – "Іспанські історії"

В Іспанії традиційно так склалося, що пісня, танець і гра на музичному інструменті – це одне ціле і, зазвичай, один виконавець! В цій спекотній історії все переплелося: і любовна пригода з серенадами, і кохання Енріке до капризної принцеси Агати, і пристрасна боротьба за своє кохання і, звісно, веселий та зовсім неочікуваний фінал. А як інакше? Адже це гаряча та весела Іспанія. А ще… Це історія про найменший у світі ударний інструмент, що звучить в такт наче два закоханих серця!

Національна оперета України. Фото: Оксана Лазепко

25 жовтня о 12.00 – "Україна музична"

Ця вистава – погляд з теперішнього у минуле. Крізь чарівний портал діти разом з Яринкою та Марком відправляться у подорож до Мольфара. По дорозі вони зберуть усі музичні скарби своєї країни – і незвичайну окарину (зозулю), і пізнавану бандуру, і зовсім загадкову колісну ліру (чи часто Ви чули як звучить колісна ліра?) та магічну трембіту, яка тільки здається простою, а насправді дуже вибаглива! Ось так, разом з героями, діти відкриють для себе скарбничку з музичними цінностями власного народу.

Національна оперета України. Фото: Оксана Лазепко

За матеріалами пресслужби Театру оперети