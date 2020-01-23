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23 січня • оновлено в 10:49
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На Співочому полі відзначать Китайський Новий рік

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24 січня на території столичного Співочого поля відбудеться урочисте святкування Китайського Нового року, в рамках Новорічного фестивалю гігантських китайських ліхтарів "Легенди Піднебесної".

На Співочому полі відзначать Китайський Новий рік

Гостям обіцяють грандіозне світлове шоу та фаєр батли між командами з різних куточків країни. Родзинкою святкування буде вогненний орган-єдиний в Україні і унікальний в світі!

Також відвідувачів чекають 30 гігантських інсталяцій, які створять чарівну атмосферу свята: теракотова армія і велика китайська стіна, підводний світ, персонажі стародавніх китайських казок, китайський зоопарк, фламінго, панди, гігантські квіти, алея закоханих і багато іншого.

Фестиваль, приурочений до святкування Китайського Нового року триватиме до 23 лютого. У програмі заходу: захоплююче шоу китайських артистів циркового жанру; розважальні зони для дорослих і дітей; фуд-зона з китайським рестораном і чайна церемонія; святковий ярмарок сувенірів; тематичні майстер-класи.

За словами організаторів, кожен відвідувач фестивалю зможе доторкнутися до традицій і культури Китаю, а також знайти тут розваги на свій смак.

Де: Співоче поле (Лаврська, 33)

Коли: з 16.00- 22.00

Квитки можна придбати в касах або на офіційному сайті фестивалю.

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