На Київщині з розмахом відсвяткують Покрову

12, 13 і 14 жовтня в Древньому Києві в Князівстві Київська Русь ( "Парк Київська Русь") пройде масштабне та видовищне святкування Покрови та Дня захисника України.

На гостей чекає насичена програма з уявленнями за мотивами стародавніх билин, кінні шоу, безліч колоритних середньовічних забав, майстер-класи, страви, приготовані на вогнищах, катання на конях та багато цікавого з життя Середньовіччя.

У ці дні гості здійснять подорож у часі в епоху Київської Русі, за часів, коли зароджувалася слава нашої держави, формувався і гартувався бойовий дух билинних богатирів - захисників нашої країни.

Свято Покрова Пресвятої Богородиці або просто Покрова, як кажуть в народі, здавна мав особливе значення для нашого народу, адже зародився він в Х столітті за часів Київської Русі і пов'язаний з порятунком візантійців, яких вкрила "покровом" Богородиця в Царгороді (Константинополі). Пізніше 14 жовтня стали відзначати ще й День українського козацтва. А з 2015 року цей день став державним святом – Днем захисника України.

Приїхавши до Князівства, гості потраплять у справжнє, живе середньовічне місто. Адже тут на території понад 25 га відтворюється Київ V-ХIII століть в реальному масштабі, з повною історичною достовірністю, а також відроджується атмосфера Київської Русі. Гості Древнього Києва побачать шедеври середньовічної архітектури та зможуть відвідати музеї та експозиції.

12, 13 і 14 жовтня відвідувачів чекає видовищна театралізована програма на історичну тематику за участю билинних богатирів і коней рідкісних історичних порід.

Розпочнеться дійство о 14:00 з урочистого параду прапорів князів Київської Русі, виїзду кінної дружини та вітання самого князя київського Володимира Великого. У неділю і в понеділок, 13 і 14 жовтня, гостей запросять взяти участь у хресній ході до Василівської церкви, де можна буде поставити свічку за рідних і насолодитися інтер'єром дерев'яного храму Х століття.

Продовжиться розважальна програма театралізованими постановками, які познайомлять гостей з історією Київської Русі, виступами акторів кінно-трюкового театру і народних колективів, показовими боями княжих дружинників на мечах.

Тільки в Древньому Києві відвідувачі зможуть насолодитися унікальним захоплюючим дійством "Князівське полювання", під час якого вправні вершники вразять віртуозним володінням середньовічною зброєю верхи на конях, на повному скаку. Крім цього відвідувачі побачать показові виступи по традиційному бойовому мистецтву княжих богатирів Київської Русі – верхової стрільби з лука.

До самого вечора гостей будуть дивувати середньовічними забавами. Відвідувачі зможуть не тільки спостерігати за дійством, а й долучитися до нього, взявши участь у веселих іграх та конкурсах, танцювальних флеш-мобах і запальних хороводах.

Відпочити та скуштувати смачних страв, приготованих як за сучасними, так і за середньовічними рецептами, можна буде в Княжій корчмі та в альтанках на свіжому повітрі.

Також відвідувачі зможуть постріляти з лука в середньовічному тирі, викарбувати монету "на щастя", вдягнути костюми часів Київської Русі та влаштувати яскраву фотосесію, своїми руками зробити сувеніри на майстер-класах з народних ремесел або вибрати вже готовий на ярмарку майстрів або в магазині.

Дітки від 2 до 12 років зможуть розважитися в яскравому мотузковому кубі-лабіринті "Мишоловці". А любителів екстриму чекають швидкісна гірка "Змій Горинич" і канатний спуск "Політайло" з маршрутами різної протяжності та складності.

Для тих, хто захоче продовжити свій відпочинок ще на день, є можливість залишитися з ночівлею в будинку готельного типу "4 кімнати" або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

У Князівстві можна освоїти стародавнє бойове мистецтво верхової стрільби з лука, записавшись до школи кінних лучників. Для цього потрібно звернутися до організаторів в Древньому Києві або зв'язатися за тел. (044) 461-99-37. І вже на першому занятті можна керувати конем і влучно стріляти з лука по мішенях, долучаючись до бойовим традиціям наших пращурів!

Древній Київ відкривається о 10:00. Програма розпочнеться о 13:30 та триватиме орієнтовно до 19:00.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого - 200 грн., для пенсіонерів і студентів - 150 грн., для школярів - 80 грн.

Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований недалеко від Києва - всього в 45 хвилинах їзди - в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів. Маршрутки курсують з Києва від станції метро "Видубичі" (вихід з метро в бік супермаркету "Фуршет") відповідно до розкладу на сайті.

Детальна інформація: www.parkkyivrus.com

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