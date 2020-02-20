На Київщині влаштують проводи зими з "хмільними гуляннями"

22 і 23 лютого в Древньому Києві Князівства Київська Русь ("Парк Київська Русь") пройдуть проводи зими за давньослов'янськими традиціями з розмахом і нестримними веселощами. На гостей чекають хмільні гуляння, смачні страви з багаття, кінно-трюкові виступи, обряди, ігри, хороводи, катання на конях, музеї та експозиції. Це і навіть більше чекає на гостей протягом двох днів у справжньому, живому середньовічному місті!

З давніх-давен в Україні влаштовували гучні проводи зими. Ще з дохристиянських часів наші пращури знали: якщо набридла похмура зима і хочеться весняного сонечка, то потрібно влаштувати галасливі гуляння, аби налякати зиму і змусити її піти, та й весна швидше прокинеться після зимового сну.

22 і 23 лютого жителі Древнього Києва запрошують усіх згадати традиції наших пращурів, прогнати зиму, покликати весну і від душі повеселитися. І все це – в атмосфері живого середньовічного міста. А стародавні обряди та хмільні гуляння з цікавими стародавніми напоями доповнять програму своїм особливим колоритом.

У Князівстві Київська Русь на території понад 20 га, на основі знань сучасної науки відтворюється історичний і духовний центр нашої країни - стольний град Київ V-XIII століть у межах кордонів Дитинця і його Передмістя. Унікальність Князівства в тому, що відтворюється не просто точний вигляд стародавнього міста, тут відроджується атмосфера Київської Русі.

Жителі Князівства розкриють для гостей ворота у справжнє середньовічне місто - Древній Київ, де можна побачити монументальні дерев'яні оборонні споруди довжиною (близько 300 метрів), Михайлівські ворота (висотою 21 метр), садиби киян Х-ХII століть, князівські тереми та трибуни, сторожові вежі та навіть відтворений діючий дерев'яний храм Києва Х-го століття. На відвідувачів чекають музеї та експозиції з облоговими знаряддями, відтвореної бойової турою Х століття, середньовічної катівня.

22 і 23 лютого гостей чекає яскрава розважальна програма. Відвідувачі побачать вражаючий виїзд кінної дружини, парад княжих прапорів, театралізовані постановки за участю персонажів давньослов'янських легенд. А бояриня Весна зачарує своїми піснями, які виконає наживо. Всіх гостей, і дорослих, і дітей, запросять взяти участь веселих і пізнавальних конкурсах, запальних слов'янських хороводах, і навіть приєднатися до старовинних обрядів та ігор за участю персонажів давньослов'янських міфів.

На всіх вистачить веселощів і позитиву від веселих ігор, обрядів, запальних хороводів і флеш-мобів!

Продовжиться програма виступами кінно-трюкового театру. Головні ролі у виставах виконають унікальні коні рідкісних стародавніх порід, що зібрані з усього світу в Княжій стайні.

Незабутніх емоцій і драйву додасть "Князівське полювання", під час якої відважні воїни здивують відвідувачів віртуозним володінням середньовічною зброєю.

У Князівстві можна і самому освоїти стародавнє бойове мистецтво верхової стрільби з лука, записавшись до школи кінних лучників "Князь Володимир". Для цього потрібно звернутися до організаторів у Древньому Києві або зв'язатися по тел. (044) 461-99-37. І вже з першого заняття можна опановувати мистецтво керувати конем і влучно стріляти з лука, долучаючись до бойових традицій наших пращурів!

І, як завжди, гостей Князівства чекає живе спілкування з прекрасними породистими кіньми. До них можна підійти, погладити, фотографуватися з ними, проїхатися верхи або в екіпажі.

У Древньому Києві кожен відчує себе повноправним мешканцем середньовічного міста. Тут можна пройтися середньовічними вуличками, затамувавши подих від шедеврів середньовічної архітектури, зайти до середньовічної крамниці та обрати на пам'ять оригінальний сувенір ручної роботи. У Княжій костюмерній можна приміряти костюми часів Київської Русі та влаштувати фотосесію в них. В гостях у волхвині можна дізнатися про таємниці минулого і майбутнього і скуштувати трав'яних напоїв за давніми рецептами.

Зігрітися і скуштувати смачних страв і напоїв, приготованих князівськими кухарями на відкритому вогні, можна в теплій затишній Княжій корчмі.

Хто захоче продовжити подорож в середньовіччя ще на день, може залишитися на нічліг в будинку готельного типу "4 кімнати" або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

29 лютого і 1 березня Древній Київ запрошує на масштабне святкування Масляної з кінно-трюковими шоу, давніми обрядами та забавами, майстер-класами, спалюванням величезних опудал, смачними млинцями, подарунками на масляному стовпі та вечірньою вогненною програмою.

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