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На Київщині пройде кінне шоу

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30 і 31 березня в Стародавньому Києві Князівства Київська Русь ( "Парк Київська Русь") пройде шоу-програма, присвячена коням. На гостей чекає живе спілкування з породистими кіньми і кінно-трюкові виступи. А також незабутня подорож в епоху середньовіччя, давньослов'янські забави, ігри, хороводи, майстер-класи, смачні страви з багаття і багато цікавого з життя наших предків.

На Київщині пройде кінне шоу

Стародавній Київ запрошує провести вихідні 30 і 31 березня весело і пізнавально, занурившись в атмосферу Київської Русі. Адже в "Парку Київська Русь" на основі сучасних історичних та археологічних даних відтворюється Київ V-ХIII століть в його натуральних розмірах, з повною історичною достовірністю. Також тут відроджуються дух і велична атмосфера тих часів.

Гості Князівства проведуть вихідні в сьогоденні, живому середньовічному місті, в оточенні унікальної дерев'яної архітектури. Тут можна приміряти шолом і кольчугу, сісти в сідло бойового коня, вистрілити з лука, почути скрип возових коліс, вловити запахи гончарної глини та дерев'яних будівель.

На Київщині пройде кінне шоу

Гості Стародавнього Києва побачать монументальне оборонна споруда "Забороль", князівські тереми і трибуни, сторожові вежі, садиби киян Х-ХII століть, єдине в Україні чинне стан облоги знаряддя – требушет, а також унікальну відтворену діючу дерев'яну церкву Х століття.

Дізнатися більше про життя наших предків можна, відвідавши музеї історичного костюма, дерев'яного зодчества, середньовічної музики і оглянувши експозиції облогової техніки, кораблебудування і середньовічних тортур.

На Київщині пройде кінне шоу

Крім неперевершеної архітектури та середньовічного колориту гостей Древнього Києва чекає безліч власних історичних відкриттів!

Стародавній Київ багатий на чудеса. Одне з них – це "жива колекція" коней рідкісних історичних порід, зібраних з усього світу в Княжій стайні. Унікальність її в тому, що тільки в Стародавньому Києві можна побачити легендарні породи, яким понад тисячу років. Представники деяких порід завезені в Україну в єдиному екземплярі. Ця "жива колекція" продовжує поповнюватися.

На Київщині пройде кінне шоу

Цими вихідними, 30 та 31 березня, в Князівстві пройде шоу-програма "Світ коней", яка познайомить гостей Древнього Києва з цими прекрасними тваринами. Відвідувачі дізнаються багато нового і цікавого про походження порід, їх особливості. А також про те, яку роль в історії людства зіграли представники цих порід і про те, які видатні історичні особистості вважали їх своїми бойовими друзями. До коням можна буде підійти, погладити, сфотографуватися з ними і проїхати на них верхи або в екіпажі.

Всі коні пройшли курс дресирування, щоб з успіхом брати участь в кінних шоу не тільки в Україні, а й за кордоном. І в ці дні коні покажуть гостям Князівства свої вміння, звичайно, в тандемі з досвідченими вершниками, акторами-каскадерами. Нікого не залишать байдужими видовищні виступи кінно-трюкового театру Стародавнього Києва!

Жителі Князівства підготували ще багато цікавих і пізнавальних сюрпризів для відвідувачів. Веселощів додасть комедійна постановка "Малий бабський батальйон", яка з гумором розповість про життя в Київській Русі і про відносини між слабким і сильним статями в ті часи.

Гості Стародавнього Києва зможуть не тільки спостерігати за виступами акторів, а й стати активними учасниками розважальної програми, взявши участь у веселих конкурсах, слов'янських забавах, в запальних хороводах, майстер-класах та флеш-мобах.

Все, від малого до великого, зможуть долучитися до цікавих розваг і ремеслам: покататися на породистих конях, постріляти з лука та покидати списи в середньовічному тирі, викарбувати монету "на щастя". А крім цього – приміряти костюми епохи Київської Русі і влаштувати яскраву фотосесію, зайти в сувенірну лавку і вибрати на пам'ять оригінальний сувенір ручної роботи. Любителів екстриму чекають канатний спуск "Полетайло" з ділянками різної протяжності і складності, а також швидкісна гірка "Змій Горинич". А діти від 2 до 12 років можуть попустувати в яскравому мотузковому кубі-лабіринті – "Мишоловка".

Відпочити і покуштувати різноманітних напоїв і страв, приготованих на відкритому вогні, як за сучасними, так і за середньовічними рецептами, можна в Княжій корчмі і в альтанках на свіжому повітрі. При бажанні можна продовжити відпочинок ще на один день і залишитися на ніч в будинку готельного типу "4 кімнати" або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

Стародавній Київ відкривається о 10:00. Програма розпочнеться о 13:30, триватиме до 18:00.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого - 170 грн., Для пенсіонерів і студентів - 150 грн., Для дітей шкільного віку - 60 грн., Для дошкільнят - безкоштовно.

Стародавній Київ в Князівстві "Київська Русь" розташований недалеко від Києва - всього в 45 хвилинах їзди - в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів. Маршрутки курсують з Києва від станції метро "Видубичі" (вихід з метро в бік супермаркету "Фуршет") відповідно до розкладу на сайті.

Детальна інформація: www. parkkyivrus. com

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