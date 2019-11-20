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20 листопада • оновлено в 16:20
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На Київщині оживуть давні традиції зустрічі зими

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23 і 24 листопада Древній Київ у Князівстві Київська Русь ("Парк Київська Русь") запрошує здійснити захоплюючу подорож у часі на тисячу років назад і долучитися до давніх традицій пращурів. На гостей чекають слов'янські забави, кінні шоу, катання на конях, смачні страви з багаття і гарячі напої, веселі ігри та конкурси, запальні хороводи. І все це в атмосфері живого Середньовіччя!

На Київщині оживуть давні традиції зустрічі зими

Увійшовши в ворота Древнього Києва, відвідувачі опиняться в справжньому середньовічному місті. Гості зможуть пройтися середньовічними вуличками, затамувавши подих від шедеврів дерев'яного зодчества Київської Русі, прочитати вказівні знаки давньослов'янською мовою, познайомитися зі стародавніми городянами: князем і княгинею, боярами, богатирями та ремісниками, дізнатися більше про життя наших пращурів і від душі повеселитися.

Адже це не запорошений музей, а живе середньовічне місто, де кожен знайде заняття до душі.

На Київщині оживуть давні традиції зустрічі зими

Тут можна на власні очі побачити, як виглядала столиця України за часів розквіту Київської Русі. У Князівстві відтворені такі шедеври середньовічної архітектури V-ХIII століть, як: монументальний дерев'яний оборонний комплекс "Заборола" (довжиною близько 300 метрів), Михайлівські ворота (висотою 21 метр), перший християнський храм, зведений в Києві після хрещення Русі – дерев'яна Василівська церква Х століття. А крім цього: сторожові вежі, садиби киян, князівські тереми та трибуни. Є навіть Княжа конюшня та середньовічна катівня. Також на відвідувачів чекатимуть музеї та експозиції на території.

23 і 24 листопада в Князівстві пройде шоу-програма "Зима стукає в ворота". У ці дні жителі Древнього Києва запрошують влаштувати веселі проводи для щедрої осені, уважити зиму і гарненько повеселитися до настання холодів.

На Київщині оживуть давні традиції зустрічі зими

На дорогих гостей чекають веселі слов'янські забави, кінно-трюкові виступи, театралізовані постановки на давньослов'янську тематику, ігри, конкурси, запальні хороводи, катання на конях. Відвідувачі Князівства зможуть не тільки спостерігати за дійством на великому ристалищі, а й самим взяти участь у дійстві.

Древній Київ багатий на дива! Одне з них – це жива колекція коней рідкісних стародавніх порід, зібраних з усього світу в Княжій стайні. Гості зможуть дізнатися про походження порід, про те, які видатні історичні особистості володіли представниками тієї чи іншої породи. До коней можна буде підійти, погладити, сфотографуватися з ними, покататися верхи або в екіпажі.

Зігрітися та відновити сили гості зможуть у теплій Княжій корчмі, скуштувавши смачних напоїв і страв, приготованих на відкритому вогні.

На Київщині оживуть давні традиції зустрічі зими

У середньовічному тирі гості навчаться влучно стріляти з лука, в Княжій костюмерній - приміряють костюми та обладунки часів Київської Русі, на монетному дворі – викарбують монету "на щастя", а потім завітають до сувенірної лавки та оберуть оригінальний сувенір ручної роботи.

Любителів екстриму чекають швидкісна гірка "Змій Горинич" і канатний спуск "Політайло" з маршрутами різної складності та протяжності. Дітей порадує яскравий безпечний мотузковий куб-лабіринт "Мишоловка".

На Київщині оживуть давні традиції зустрічі зими

А той, хто захоче продовжити свою подорож в середньовіччі ще на день, зможе зупинитися на ніч в будинку готельного типу "4 кімнати" та хостелі, попередньо забронювавши місця.

Древній Київ відкривається о 10:00. Програма розпочнеться о 13:30, триватиме до 18:00.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого - 190 грн., для пенсіонерів і студентів - 150 грн., для дітей шкільного віку - 80 грн., для дошкільнят - безкоштовно.

Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований у с. Копачів Обухівського району Київської області.

Курсують маршрутки з Києва від станції метро "Видубичі", згідно з розкладом на сайті.

Детальна інформація на сайті

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