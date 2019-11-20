На Київщині оживуть давні традиції зустрічі зими

23 і 24 листопада Древній Київ у Князівстві Київська Русь ("Парк Київська Русь") запрошує здійснити захоплюючу подорож у часі на тисячу років назад і долучитися до давніх традицій пращурів. На гостей чекають слов'янські забави, кінні шоу, катання на конях, смачні страви з багаття і гарячі напої, веселі ігри та конкурси, запальні хороводи. І все це в атмосфері живого Середньовіччя!

Увійшовши в ворота Древнього Києва, відвідувачі опиняться в справжньому середньовічному місті. Гості зможуть пройтися середньовічними вуличками, затамувавши подих від шедеврів дерев'яного зодчества Київської Русі, прочитати вказівні знаки давньослов'янською мовою, познайомитися зі стародавніми городянами: князем і княгинею, боярами, богатирями та ремісниками, дізнатися більше про життя наших пращурів і від душі повеселитися.

Адже це не запорошений музей, а живе середньовічне місто, де кожен знайде заняття до душі.

Тут можна на власні очі побачити, як виглядала столиця України за часів розквіту Київської Русі. У Князівстві відтворені такі шедеври середньовічної архітектури V-ХIII століть, як: монументальний дерев'яний оборонний комплекс "Заборола" (довжиною близько 300 метрів), Михайлівські ворота (висотою 21 метр), перший християнський храм, зведений в Києві після хрещення Русі – дерев'яна Василівська церква Х століття. А крім цього: сторожові вежі, садиби киян, князівські тереми та трибуни. Є навіть Княжа конюшня та середньовічна катівня. Також на відвідувачів чекатимуть музеї та експозиції на території.

23 і 24 листопада в Князівстві пройде шоу-програма "Зима стукає в ворота". У ці дні жителі Древнього Києва запрошують влаштувати веселі проводи для щедрої осені, уважити зиму і гарненько повеселитися до настання холодів.

На дорогих гостей чекають веселі слов'янські забави, кінно-трюкові виступи, театралізовані постановки на давньослов'янську тематику, ігри, конкурси, запальні хороводи, катання на конях. Відвідувачі Князівства зможуть не тільки спостерігати за дійством на великому ристалищі, а й самим взяти участь у дійстві.

Древній Київ багатий на дива! Одне з них – це жива колекція коней рідкісних стародавніх порід, зібраних з усього світу в Княжій стайні. Гості зможуть дізнатися про походження порід, про те, які видатні історичні особистості володіли представниками тієї чи іншої породи. До коней можна буде підійти, погладити, сфотографуватися з ними, покататися верхи або в екіпажі.

Зігрітися та відновити сили гості зможуть у теплій Княжій корчмі, скуштувавши смачних напоїв і страв, приготованих на відкритому вогні.

У середньовічному тирі гості навчаться влучно стріляти з лука, в Княжій костюмерній - приміряють костюми та обладунки часів Київської Русі, на монетному дворі – викарбують монету "на щастя", а потім завітають до сувенірної лавки та оберуть оригінальний сувенір ручної роботи.

Любителів екстриму чекають швидкісна гірка "Змій Горинич" і канатний спуск "Політайло" з маршрутами різної складності та протяжності. Дітей порадує яскравий безпечний мотузковий куб-лабіринт "Мишоловка".

А той, хто захоче продовжити свою подорож в середньовіччі ще на день, зможе зупинитися на ніч в будинку готельного типу "4 кімнати" та хостелі, попередньо забронювавши місця.

Древній Київ відкривається о 10:00. Програма розпочнеться о 13:30, триватиме до 18:00.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого - 190 грн., для пенсіонерів і студентів - 150 грн., для дітей шкільного віку - 80 грн., для дошкільнят - безкоштовно.

Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований у с. Копачів Обухівського району Київської області.

Курсують маршрутки з Києва від станції метро "Видубичі", згідно з розкладом на сайті.

Детальна інформація на сайті

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