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На Киевщине покажут уникальных животных

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13 і 14 липня Стародавній Київ Князівства Київська Русь ( "Парк Київська Русь") запрошує здійснити захоплюючу подорож в часі в епоху Київської Русі і побачити шоу за участю коней рідкісних історичних порід. Гостей чекають слов'янські забави, музеї, катання на конях, смачні страви з багаття, майстер-класи та багато цікавого з життя справжнього середньовічного міста.

На Киевщине покажут уникальных животных

У Князівстві гості побачать, яким було місто Київ в давнину, адже тут (в Київській області, Обухівському районі, селі Копачів) на основі знань сучасної науки відтворюється Київ V-XIII століть в масштабі 1: 1, а також відроджується дух тієї славної епохи.

Протягом двох днів відвідувачі зможуть зануритися в життя середньовічного міста часів Київської Русі. Гості Стародавнього Києва на власні очі побачать шедеври середньовічного дерев'яного зодчества: монументальне оборонна споруда "Забороль" (довжиною близько 300 м), Михайлівські ворота (висотою 21 метр), князівські тереми і трибуни, сторожові вежі, садиби киян Х-ХII століть, а також відтворену дерев'яну Василівської церкви Х століття – перший християнський храм, зведений після Хрещення Русі. До речі, ця унікальна церква – діюча, і всі бажаючі можуть зайти і не тільки побачити, в яких храмах молилися наші предки, а й самим поставити там свічку за здоров'я рідних і близьких. Дізнатися більше про життя в середні віки можна, відвідавши музеї історичного костюма, дерев'яного зодчества, оглянувши експозиції облогової техніки, кораблебудування і навіть середньовічну катівню.

На Киевщине покажут уникальных животных

13 і 14 липня гостей Князівства чекає пізнавально-розважальна програма, присвячена світу коней. Головними учасниками шоу будуть не князі або богатирі, а унікальні коні рідкісних історичних порід, зібрані з усього світу в Княжій стайні Стародавнього Києва. Коней деяких порід в Україні більше ніде не побачити, так як вони були завезені в нашу країну в єдиному екземплярі.

Гості дізнаються про походження порід, про те, які видатні історичні особистості тримали в своїх стайнях представників тієї чи іншої породи коней. До конячок можна підійти, погладити їх, сфотографуватися з ними, покататися верхи або в екіпажі.

Крім того, ці прекрасні і розумні тварини покажуть свої вміння. Коні, звичайно, в тісному тандемі з досвідченими каскадерами - акторами кінно-трюкового театру здивують глядачів кінно-стройовою підготовкою і вразять віртуозним виконанням трюків.

На Киевщине покажут уникальных животных

Глядачі зможуть не просто спостерігати за тим, що відбувається на сцені, а й самі візьмуть участь у веселих слов'янських забавах, іграх, танцювальних флеш-мобах і запальних хороводах.

Кожен гість Князівства відчує себе повноправним жителем середньовічного міста. Тут можна пройтися по стародавніх вулицях, приміряти костюми часів Київської Русі і влаштувати яскраву фотосесію в них, постріляти з лука в середньовічному тирі, викарбувати монету "на щастя", відвідавши майстер-клас з гончарства, власними руками виготовити сувенір на пам'ять, або придбати готовий – в сувенірній крамниці. Любителів екстриму чекають швидкісна гірка "Змій Горинич" і канатний спуск "Полетайло" з маршрутами різної складності і протяжності. А дітей порадує яскравий безпечний куб-лабіринт "Мишоловка".

На Киевщине покажут уникальных животных

Покуштувати дуже смачних середньовічних напоїв і страв, приготованих на відкритому вогні, можна в прохолодній Княжої корчмі, в питних "25 рун" і в альтанках на свіжому повітрі.

Відпочити від суєти середньовічного міста можна біля мальовничого Лісового озера.

Хто захоче продовжити подорож в середньовіччі ще на день, може залишитися на нічліг в будинку готельного типу "4 кімнати" або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

Стародавній Київ відкривається о 10:00. Програма розпочнеться о 13:30, триватиме орієнтовно до 19:00.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого - 170 грн., Для пенсіонерів і студентів - 150 грн., Для дітей шкільного віку - 60 грн., Для дошкільнят - безкоштовно.

Стародавній Київ Княжест в а Київська Русь розташований недалеко від Києва - всього в 45 хвилинах їзди - в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів. Маршрутки курсують з Києва від станції метро "Видубичі" (вихід з метро в бік супермаркету "Фуршет") відповідно до розкладу на сайті.

Детальна інформація: www.parkkyivrus.com

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