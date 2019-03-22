Музична програма фестивалю StartUp GogolFest2019

Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва StartUp GogolFest вдруге відбудеться у Маріуполі у період з 26 квітня по 1 травня 2019 року.

Музична програма фестивалю відбуватиметься на 2 локаціях: Міський сад (головна музична сцена) та яхт-клуб "Азовсталь" (нічна музична програма).

Події на Головній музичній сцені:

26 квітня

Yuko (Україна)

Сергій Бабкін (Україна)

28 квітня

LatexFauna (Україна)

Вагоновожаті (Україна)

Monarchy (Велика Британія)

29 квітня

Blue Foundation (Данія)

Jamala (Україна)

30 квітня

Alyona Alyona (Україна)

1 травня

DaKooka (Україна)

Dakh Daughters (Україна)

Очікуються також нові учасники музичної програми та оголошення ще одного хедлайнера.

Нічна музична сцена – сцена експериментальної музики. До участі у нічній програмі фестивалю запрошуються молоді українські виконавці. Відбір на участь проходитиме на конкурсній основі. Реєстраційна форма для охочих незабаром з’явиться на офіційному сайті фестивалю, а також на сторінках StartUp GogolFest у Facebook.

Спонсорами цьогорічного фестивалю є Маріупольська міська рада, Фонд розвитку Маріуполя, Ґете-Інститут, Австрійський культурний форум, Польський інститут, Посольства Данії, Швеції та Швейцарії.

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