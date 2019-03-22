Музична програма фестивалю StartUp GogolFest2019

Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва StartUp GogolFest вдруге відбудеться у Маріуполі у період з 26 квітня по 1 травня 2019 року.
Музична програма фестивалю відбуватиметься на 2 локаціях: Міський сад (головна музична сцена) та яхт-клуб "Азовсталь" (нічна музична програма).
Події на Головній музичній сцені:
26 квітня
Yuko (Україна)
Сергій Бабкін (Україна)
28 квітня
LatexFauna (Україна)
Вагоновожаті (Україна)
Monarchy (Велика Британія)
29 квітня
Blue Foundation (Данія)
Jamala (Україна)
30 квітня
Alyona Alyona (Україна)
1 травня
DaKooka (Україна)
Dakh Daughters (Україна)
Очікуються також нові учасники музичної програми та оголошення ще одного хедлайнера.
Нічна музична сцена – сцена експериментальної музики. До участі у нічній програмі фестивалю запрошуються молоді українські виконавці. Відбір на участь проходитиме на конкурсній основі. Реєстраційна форма для охочих незабаром з’явиться на офіційному сайті фестивалю, а також на сторінках StartUp GogolFest у Facebook.
Спонсорами цьогорічного фестивалю є Маріупольська міська рада, Фонд розвитку Маріуполя, Ґете-Інститут, Австрійський культурний форум, Польський інститут, Посольства Данії, Швеції та Швейцарії.
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