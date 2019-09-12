MONATIK і Ріанна в одній ванній: як артисти зустрілися на Кубі

Мультиартист MONATIK презентував новий відеокліп на пісню "Каждый раз".

Відео з'явилося на його YouTube-каналі 12 вересня. Зйомки нового відео на сингл з третього сольного альбому "LOVE IT ритм" проходили на Кубі - острові Свободи, що як не можна краще відображає зміст пісні.

У новому кліпі мультиартиста можна побачити легендарний кубинський особняк Josie Alonso House, в якому проходили зйомки Ріанни для Vanity Fair, згорілий театр, який є місцевою визначною пам'яткою, знамениту набережну Малекон в Гавані з її колоритними образами, а також Свободу - непідробну, чисту, танцювальну, кубинську свободу, передає прес-служба співака.

Про нову відеороботу MONATIK почали говорити ще задовго до її виходу. Це й не дивно, адже "Каждый раз" вражає вибором мальовничій локації для зйомки - приголомшливою Кубою. Саме ця альма-матер танців, яка відтворювалася режисерами, письменниками і художниками всіх часів, стала полотном для десятої, ювілейної роботи команди MONATIK - Муінне-Стульников-Кузьменко.

"Ця відеоробота якраз про те, що ми намагаємося відшукати і придбати: про свободу. Свободу мислення, руху, свободу вибору. Неважливо, що зовні: руїни, тріщини, нетрі, розкіш чи лиск. Важливо - що всередині", - коментує новий кліп MONATIK, - "У мрії є два види: неправильна, і та, що збувається. Щоб зрозуміти, яка з них ваша, потрібно постаратися придбати свободу, рухатися до неї. Не покладаючись і не спираючись ні на що, крім себе, своїх бажань і, хіба що, своєї тростини. і, цілком можливо, ти придбаєш набагато більше".

Танці в кліпах MONATIK - відмінна риса артиста, так як вони просякнуті особливою динамікою і самобутністю. Реліз кожної наступної роботи - це певна, задана їм самим, вершина мистецтва. На цей раз артист продемонстрував оригінальну хореографію з тростиною (культовим символом Куби), кадри якого змінюються запальними кубинськими танцями.

2019 рік для MONATIK видався неймовірно знаковим: стадіонне шоу на НСК "Олімпійський", яке пройшло з солд-аутом для більш ніж 60 тисяч людей, світовий тур, вихід третього сольного альбому "LOVE IT ритм". Тепер творчість артиста виходить далеко за межі України. Компанія "Company 3", яка працювала над пост-продакшном відео-роботи "Кожен раз", відома співпрацею з фільмами "Король Лев", "Термінатор", "Воно", "Зоряні війни", а також такими світовими брендами, як Nike , Vodafone, Polaroid, Vogue і інші.

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