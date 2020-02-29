MONATIK, Дантес і Саніна перетворилися в тролів для анімаційного хіта

Анімаційний хіт "Тролі 2: Світове турне" від чарівників DreamWorks Animation представив яскраву команду зірок українського дубляжу. У кожного свій характер і свій власний музичний стиль.

В анімаційному фільмі взяли участь MONATIK (Принц Ді), Юлія Саніна (Королева Барб), Володимир Дантес (Король Троллекс), TAYANNA (Дика Діксі).

Нова неймовірна пригода чекає яскравих тролів, які опинилися далеко за межами свого королівства і свого звичного життя. Герої дізнаються, що крім них існує величезна кількість інших племен, і у кожного з них є свій власний музичний стиль: фанк, кантрі, техно, класика, поп і рок.

MONATIK Прес-служб

На порозі нових викликів і загроз тролі зазвучать в повну силу різними голосами!

MONATIK (Принц Ді) запалив в ритмі фанку.

Артист із захопленням поділився враженнями: "Герой запав мені в душу ще під час кастингу. По-перше, Музика! Я обожнюю музику в стилі фанк і часто надихаюся нею під час роботи над власним репертуаром. По-друге, я дуже люблю Андерсона Пака, який озвучив Принца Ді в оригінальній версії анімації. Дубляж – процес непростий: тобі потрібно повністю перевтілитися у свого персонажа, навіть рухатися так, як це робить він. Але одночасно це і крутий челлендж! Протягом всього робочого процесу мені неймовірно імпонував настрій, музика і пісні героя, а ще – Принц Ді дарує вітамін D. Для нашої сім'ї анімація "Тролі" – одна з найулюбленіших історій. Ми з синами знаємо напам'ять, напевно, кожну пісню, яка звучить там. Сподіваюся, діти будуть здивовані, коли почують мій голос в новій частині".

Харизматична фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна подарувала свій голос нестримній королеві хард-року Барб.

Співачка була в захваті від своєї героїні: "Яка ж вона крута! Барб – частково моє alter ego, вона щиро вірить, що рок врятує світ і її мета – довести це всім навколо. Щоправда, методи вона вибирає кілька брутальні, але незабаром розумієш, що насправді Барб – хороша дівчинка, яка просто трохи заплуталася. Зовні моя героїня навіть чимось схожа на мене: яскрава, зухвала, вона любить експериментувати і приміряти нові образи. Пригода "Тролі 2: Світове турне" – це візуально і технічно досконалий продукт, а ще вони вперше в історії анімації торкнулися дуже цікаву музичну тему. Ця боротьба стилів, дружні жарти між музикантами різних напрямків і багато різної музики. Кожен вибере для себе улюбленого троля – і дорослі, і діти. А я свій вибір вже зробила!".

Король Троллекс – дебют в дубляжі для співака і телеведучого Володимира Дантеса. Схоже, що новий досвід подарував йому безліч яскравих вражень: "Я давно хотів випробувати сили в дубляжі анімації, адже сам обожнюю, мультики і дивлюся всі нові релізи. І тут така можливість! Скажіть, що може бути крутіше короля техно?! Троллекс драйвовий, стильний, яскравий, і, що найважливіше, він завжди на позитиві. Троллекс піклується про своїх підданих і завжди випромінює добро. Девіз мого персонажа мені подобається – сім'я, любов і музика. Робота в проекті була справжнім викликом, особливо незвичайним для мене був вокал. Я викладався на всі 100%. Всіх запрошуємо в кіно, нехай ритм запалює вас!".

Неперевершена TAYANNA перевтілилася в кантрі-зірку Дику Діксі: "Я обожнюю працювати з анімацією – це так захоплююче! У повсякденному житті ми з сином постійно імітуємо голоси, приміряємо на себе незвичайні і цікаві ролі і не пропускаємо жодної прем'єри мультиків. З Дикою Діксі у нас багато спільного: вона вольова, талановита і стрімка смілива дівчина, яка вас точно здивує. А ще Діксі – стильна красуня і дуже обдарована виконавиця кантрі. Зізнаюся чесно, під час роботи трохи нервувала, адже не знала, чи вдасться устан оіть тембр голосу на потрібну тональність, так як кантрі – непростий музичний стиль. Щиро сподіваюся, що мені це вдалося. Тому обов'язково йдіть в кіно, щоб насолодитися яскравим пригодою, почути нас з Діксі і зарядитися новими суперхітами".

Дивіться яскраве анімаційне пригода "Тролі 2: Світове турне" в кіно з 19 березня!

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