Фестиваль сучасного мистецтва AIR ГОГОЛЬFEST відбудеться у Вінниці

Оргкомітет фестивалю сучасного мистецтва ГОГОЛЬ FEST та генеральні партнери фестивалю Вінницька міська рада та Благодійний фонд "Подільська громада" запрошують на презентацію Міжнародного міждисциплінарного фестивалю сучасного мистецтва AIR ГОГОЛЬ FEST , який вперше повномаcштабно відбудеться у Вінниці упродовж 18-20 жовтня 2019 року на території заводу "Кристал".

Дата: 9.09.2019

13.00: перформативна практика "Лабораторії танцю", площа Ліверпуль.

14.00. презентація AIR ГОГОЛЬ FES , простір для ідей #CHERDAK, вул. Соборна, 24. 8 поверх, SKYPARK.

Спікери:

Максим Демський– директор фестивалю сучасного мистецтва AIR ГОГОЛЬFEST

Анна Басова – програмний директор фестивалю сучасного мистецтва AIR ГОГОЛЬFEST

Ольга Дернова –заступниця директора департаменту культури Вінницької міської ради

Леся Найчук – представниця благодійного фонду "Подільська громада"

Андрій Палатний – куратор театральної програми фестивалю сучасного мистецтва AIR ГОГОЛЬFEST

Олександр Нікітюк – куратор візуальної програми фестивалю сучасного мистецтва AIR ГОГОЛЬFEST

Богдан Богрин – куратор музичної програми фестивалю сучасного мистецтва AIR ГОГОЛЬFEST

Олександра Венславовська– проектний менеджер фестивалю сучасного мистецтва AIR ГОГОЛЬFESTу Вінниці, модератор.

Організатори анонсують ключові події та детально розкажуть про програму фестивалю, яка включає театральну, музичну, візуальну, освітню та дитячу програми.

Родзинками театральної програми стануть вистави від німецького та швейцарського театру, українського незалежного театру.

Спец-подією на цьогорічному фестивалі стане опера-реквієм "IYOV" від режисера Влада Троїцького та за участі музично-театральної формації NOVA OPERA. Відзначимо, що у 2018 опера-реквієм "IYOV" увійшла до ТОП-10 опер світу.

Організатори також обіцяють потужну музичну та нічну програми. Хедлайнерів музичної програми команда фестивалю оголосить найближчим часом. Нічна програма отримала назву GOGOLNIGHT та відбудеться у найкращих традиціях вечірок від ГОГОЛЬFEST.

Окремо поговоримо про співпрацю київської та вінницької команд фестивалю. Учасники презентації розкажуть, як народилася ідея проведення фестивалю та про плани створення великих мистецьких проектів у Вінниці, що допомагають місту у пошуку сучасної айдентики.

Побачити один із таких проектів ми запрошуємо Вас до початку презентації. Перформерка Антоніна Єгорова, м. Вінниця, представить перформативну практику "Лабораторії танцю" о 13.00, на площі Ліверпуль.

ГОГОЛЬLFEST – міжнародний мультидисциплінарний фестиваль. За час існування (2007-2019 рр.), ГОГОЛЬLFEST відвідали 575 тис. глядачів, на 13 локаціях у 3 містах відбулося 4 тис. подій, у яких взяли участь 20 500 українських та 1200 закордонних митців із понад 40 країн світу. Цьогоріч ГОГОЛЬLFEST увійшов до 20 найкращих фестивалів Європи за рейтингом EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) та отримав офіційний лейбл.

Детальніша інформація на офіційному сайті фестивалю

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