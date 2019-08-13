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Масові козацькі бої пройдуть під Києвом

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17 і 18 серпня в Стародавньому Києві Князівства Київська Русь ( "Парк Київська Русь") відбудеться ХХІІІ Міжнародний фестиваль національних військових і традиційних культур "Козацький Спас" імені Анатолія Єрмака.

Масові козацькі бої пройдуть під Києвом

Гостей чекають колоритні козаки з усієї України і справжній бойовий дух козацького роду, вражаюча презентація національних бойових мистецтв, кінні шоу, смачні страви з багаття, майстер-класи та ярмарок майстрів, змагання за участю кращих спортсменів українських і зарубіжних федерацій національних і традиційних видів спорту.

Щорічний фестиваль "Козацький Спас" збере більше 500 учасників з України та зарубіжжя, що представляють різні школи національних бойових мистецтв. У суботу, близько 14:00 на відкритті програми, гостей чекає урочистий вихід костюмованих учасників змагань, а також князя київського Володимира і президента "Всеукраїнської федерації" Спас ". Вперше в Древній Київ приїде булава довжиною 3,5 м і вагою близько 100 кг. З нею можна буде сфотографуватися, а самим відчайдушним - ще і спробувати підняти.

Масові козацькі бої пройдуть під Києвом

А далі – гості фестивалю отримають незабутні враження від відомих українських козацьких бойових мистецтв таких, як український рукопаш "Спас", Бойовий Гопак, боротьба "Хрест-навхрест", боротьба на поясах, боротьба "штовхач", кулачний бій "стінка на стінку" . Крім того відвідувачі побачать виступи майстрів національних видів бойових мистецтв і боротьби інших народів світу: індійське бойове мистецтво ніхангів Ґатка, татарська боротьба Алиш, грузинська національна боротьба чидаоби, грузинське національне бойове мистецтво Хрідолі, вірменська боротьба Кох, азербайджанська боротьба Гюлеш, тайське бойове мистецтво Муай бору , китайське бойове мистецтво тайцзіцюань, кунг-фу, та багато інших цікавих реконструкції забутих бойових мистецтв середньовіччя і інших часів.

Родзинкою фестивальної вечірньої програми стане реконструкція бою часів козацтва, яка почнеться після 18:00.

Масові козацькі бої пройдуть під Києвом

Відкриті Всеукраїнські ігри з видів спорту, заснованим на національних традиціях, пройде за підтримки Міністерства молоді та спорту України.

У неділю, 18 серпня, учасники фестивалю почнуть свій день з майстер-класів, а з 11:00 буде проходити Козацький Круг фестивалю з поданням шкіл і напрямків національних видів спорту та бойових мистецтв.

А крім того гостей Древнього Києва чекає насичена розважальна програма з виступами кінно-трюкового і пішого театрів, традиційними древнеславянскими забавами, іграми та хороводами, танцювальними флеш-мобами, майстер-класами.

Також відвідувачів Князівства чекає знайомство з унікальними кіньми рідкісних стародавніх порід, зібраних з усього світу в Княжій стайні. Ці прекрасні тварини під час кінних шоу вразять глядачів своїми вміннями. Всі гості зможуть підійти до коней, погладити їх, сфотографуватися і проїхати верхи або в екіпажі.

Масові козацькі бої пройдуть під Києвом

Як завжди, на території Давнього Києва відвідувачів чекають музеї та експозиції. У середньовічному тирі кожен зможе навчитися влучно стріляти з лука, кидати списа і ножі. На княжому монетному дворі викарбувати пам'ятну монету, виготовити сувенір своїми руками на майстер-класах з народних ремесел або купити готовий в магазині або на вулиці майстрів.

У Князівстві можна і самому опанувати стародавнє бойове мистецтво, традиційне для України, - верхову стрільбу з лука, записавшись у школу кінних лучників. Для цього потрібно звернутися до організаторів в Стародавньому Києві або зв'язатися по тел. (044) 461-99-37. І вже на першому занятті можна навчитися керувати конем і влучно стріляти по мішенях, долучаючись до бойовим традиціям наших предків!

Вражаючі бойові мистецтва, незламний козацький дух в поєднанні з колоритом і шедеврами середньовічної архітектури подарують неймовірні враження гостям Стародавнього Києва в "Парку Київська Русь".

Масові козацькі бої пройдуть під Києвом

* В програмі фестивалю можливі зміни

Стародавній Київ відкриється о 10:00,

Урочисте відкриття програми в суботу 17 серпня о 14:00.

Стародавній Київ в "Парку Київська Русь" розташований недалеко від Києва - в 45 хвилинах їзди - в селі Копачів, Обухівський район, Київська область.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого - 250 грн., Для пенсіонерів і студентів - 150 грн., Для дітей шкільного віку - 60 грн., Дошкільнята - безкоштовно.

Маршрутки курсують з Києва від станції метро "Видубичі" відповідно до розкладу на сайті.

Детальна інформація на сайті parkkyivrus.com

Масові козацькі бої пройдуть під Києвом

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